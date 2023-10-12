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Путин провел переговоры с президентом Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
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13:23 12.10.2023 (обновлено: 14:45 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/peregovory-1902236164.html
Путин провел переговоры с президентом Киргизии
Путин провел переговоры с президентом Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
Путин провел переговоры с президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке в преддверии саммита РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:23
2023-10-12T14:45
киргизия
россия
владимир путин
в мире
садыр жапаров
бишкек
снг
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БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке в преддверии саммита СНГ.&quot;Сегодняшние переговоры действительно прошли в дружественном и конструктивном ключе, были весьма результативными, коллеги между собой пообщались, практически каждый из участников высказался, сделал свои предложения по развитию нашего сотрудничества&quot;, — сказал глава российского государства.По его словам, удалось обстоятельно обсудить "весь спектр международных связей, актуальных региональных и международных вопросов". Кроме того, как заметил Путин, к его визиту в Киргизию был подготовлен "солидный пакет межгосударственных и межведомственных документов".Говоря об экономическом партнерстве, президент подчеркнул, что в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 37 процентов и достиг рекордного объема — 3,4 миллиарда долларов. В первом же полугодии 2023 года он, как заявил Путин, подрос еще на 18 процентов.Президент добавил, что страны "активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества"."Как результат — доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83 процентов", — заявил Путин.Политики также приняли участие в мероприятии к 20-летию авиабазы "Кант".&quot;Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центральноазиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность&quot;, — отметил российский президент.По словам Жапарова, Киргизия и Россия "подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества", а подписанные двусторонние документы стали "наглядным тому подтверждением".Как добавил глава республики, в рамках переговоров президенты отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, топливно-энергетического комплекса и сельского хозяйства. Договорились активизировать работу правительств двух стран по диверсификации экономик, реализации крупных инвестиционных проектов в целях углубления экономического взаимодействия."Итоги визита позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-российских отношений", — подытожил президент Киргизии.В пятницу в Бишкеке пройдет саммит СНГ. Владимир Путин в рамках визита в Киргизию также проведет несколько отдельных встреч с коллегами по СНГ. В частности, сегодня он побеседует с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, а также возможное возвращение карабахских армян в места их проживания. А в пятницу президент России встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
https://ria.ru/20231012/bishkek-1902213998.html
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киргизия, россия, владимир путин, в мире, садыр жапаров, бишкек, снг
Киргизия, Россия, Владимир Путин, В мире, Садыр Жапаров, Бишкек, СНГ
Путин провел переговоры с президентом Киргизии

Путин назвал переговоры с президентом Киргизии Жапаровым результативными

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров (справа) на церемонии официальной встречи в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров (справа) на церемонии официальной встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров (справа) на церемонии официальной встречи в Бишкеке
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке в преддверии саммита СНГ.
«

"Сегодняшние переговоры действительно прошли в дружественном и конструктивном ключе, были весьма результативными, коллеги между собой пообщались, практически каждый из участников высказался, сделал свои предложения по развитию нашего сотрудничества", — сказал глава российского государства.

По его словам, удалось обстоятельно обсудить "весь спектр международных связей, актуальных региональных и международных вопросов". Кроме того, как заметил Путин, к его визиту в Киргизию был подготовлен "солидный пакет межгосударственных и межведомственных документов".
Говоря об экономическом партнерстве, президент подчеркнул, что в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 37 процентов и достиг рекордного объема — 3,4 миллиарда долларов. В первом же полугодии 2023 года он, как заявил Путин, подрос еще на 18 процентов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке
11:56
Президент добавил, что страны "активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества".
"Как результат — доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83 процентов", — заявил Путин.
Политики также приняли участие в мероприятии к 20-летию авиабазы "Кант".
«

"Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центральноазиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность", — отметил российский президент.

По словам Жапарова, Киргизия и Россия "подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества", а подписанные двусторонние документы стали "наглядным тому подтверждением".
Как добавил глава республики, в рамках переговоров президенты отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, топливно-энергетического комплекса и сельского хозяйства. Договорились активизировать работу правительств двух стран по диверсификации экономик, реализации крупных инвестиционных проектов в целях углубления экономического взаимодействия.
Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову во время российско-киргизских переговорах в Бишкеке. 12 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Путин вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета
12:52
"Итоги визита позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-российских отношений", — подытожил президент Киргизии.
В пятницу в Бишкеке пройдет саммит СНГ. Владимир Путин в рамках визита в Киргизию также проведет несколько отдельных встреч с коллегами по СНГ. В частности, сегодня он побеседует с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, а также возможное возвращение карабахских армян в места их проживания. А в пятницу президент России встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Межгосударственные отношения России и Киргизии
02:14
 
КиргизияРоссияВладимир ПутинВ миреСадыр ЖапаровБишкекСНГ
 
 
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