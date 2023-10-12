Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 12.10.2023 (обновлено: 07:32 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/oon-1902165915.html
МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН
МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН - РИА Новости, 12.10.2023
МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН
Неудачная попытка избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы не повлияет на деятельность России в совете, так как страна сохраняет статус... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:21
2023-10-12T07:32
россия
албания
болгария
григорий лукьянцев
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Неудачная попытка избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы не повлияет на деятельность России в совете, так как страна сохраняет статус наблюдателя в органе, заявил РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. России не удалось на выборах в Генассамблее избраться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. "Это (неудача на голосовании - ред.) не повлияет, потому что мы и до настоящего времени, и в настоящее время являемся наблюдателями в Совете ООН по правам человека. Это, по сути, те же самые права, которые есть и у членов совета, кроме участия в самом голосовании по принятию решений", - сообщил Лукьянцев. Дипломат напомнил, что Россия продолжает участвовать в дискуссиях и в консультациях по проектам принимаемых документов. "То есть полностью все права, которые есть у членов, у нас тоже есть как у наблюдателей", - заключил дипломат. Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США и их союзников, членство России в совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику. Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций ‎или спецсессий, которые проводятся советом. Члены совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎ Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.
https://ria.ru/20231010/spch-1901860258.html
https://ria.ru/20231011/dipmissiya-1902138879.html
https://ria.ru/20231006/posyl-1900872825.html
россия
албания
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, албания, болгария, григорий лукьянцев, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, Албания, Болгария, Григорий Лукьянцев, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН

МИД: неудача на выборах в СПЧ ООН не повлияет на деятельность России в совете

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Неудачная попытка избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы не повлияет на деятельность России в совете, так как страна сохраняет статус наблюдателя в органе, заявил РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
России не удалось на выборах в Генассамблее избраться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Зампостпреда рассказала о давлении США против России на выборах в СПЧ ООН
10 октября, 19:22
"Это (неудача на голосовании - ред.) не повлияет, потому что мы и до настоящего времени, и в настоящее время являемся наблюдателями в Совете ООН по правам человека. Это, по сути, те же самые права, которые есть и у членов совета, кроме участия в самом голосовании по принятию решений", - сообщил Лукьянцев.
Дипломат напомнил, что Россия продолжает участвовать в дискуссиях и в консультациях по проектам принимаемых документов. "То есть полностью все права, которые есть у членов, у нас тоже есть как у наблюдателей", - заключил дипломат.
Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США и их союзников, членство России в совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Швейцарская дипмиссия лжет про рабочую группу СПЧ ООН, заявил Гатилов
Вчера, 22:26
Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций ‎или спецсессий, которые проводятся советом. Члены совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎
Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Международное сообщество услышало посыл России на ГА ООН, заявили в МИД
6 октября, 10:46
 
РоссияАлбанияБолгарияГригорий ЛукьянцевООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала