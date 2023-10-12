https://ria.ru/20231012/oon-1902165915.html
МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН
МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН - РИА Новости, 12.10.2023
МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН
Неудачная попытка избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы не повлияет на деятельность России в совете, так как страна сохраняет статус... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:21
2023-10-12T07:21
2023-10-12T07:32
россия
албания
болгария
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Неудачная попытка избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы не повлияет на деятельность России в совете, так как страна сохраняет статус наблюдателя в органе, заявил РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. России не удалось на выборах в Генассамблее избраться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. "Это (неудача на голосовании - ред.) не повлияет, потому что мы и до настоящего времени, и в настоящее время являемся наблюдателями в Совете ООН по правам человека. Это, по сути, те же самые права, которые есть и у членов совета, кроме участия в самом голосовании по принятию решений", - сообщил Лукьянцев. Дипломат напомнил, что Россия продолжает участвовать в дискуссиях и в консультациях по проектам принимаемых документов. "То есть полностью все права, которые есть у членов, у нас тоже есть как у наблюдателей", - заключил дипломат. Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США и их союзников, членство России в совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику. Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций или спецсессий, которые проводятся советом. Члены совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год общей протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.
https://ria.ru/20231010/spch-1901860258.html
https://ria.ru/20231011/dipmissiya-1902138879.html
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россия, албания, болгария, григорий лукьянцев, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, Албания, Болгария, Григорий Лукьянцев, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН
МИД: неудача на выборах в СПЧ ООН не повлияет на деятельность России в совете
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Неудачная попытка избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы не повлияет на деятельность России в совете, так как страна сохраняет статус наблюдателя в органе, заявил РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
России не удалось на выборах в Генассамблее
избраться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания
, Болгария
и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83.
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"Это (неудача на голосовании - ред.) не повлияет, потому что мы и до настоящего времени, и в настоящее время являемся наблюдателями в Совете ООН по правам человека. Это, по сути, те же самые права, которые есть и у членов совета, кроме участия в самом голосовании по принятию решений", - сообщил Лукьянцев.
Дипломат напомнил, что Россия продолжает участвовать в дискуссиях и в консультациях по проектам принимаемых документов. "То есть полностью все права, которые есть у членов, у нас тоже есть как у наблюдателей", - заключил дипломат.
Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США
и их союзников, членство России в совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине
, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва
решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику.
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Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций или спецсессий, которые проводятся советом. Члены совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.
Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год общей протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.
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