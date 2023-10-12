https://ria.ru/20231012/oon-1902165915.html

МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН

МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН - РИА Новости, 12.10.2023

МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН

Неудачная попытка избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы не повлияет на деятельность России в совете, так как страна сохраняет статус... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T07:21

2023-10-12T07:21

2023-10-12T07:32

россия

албания

болгария

григорий лукьянцев

оон

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Неудачная попытка избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы не повлияет на деятельность России в совете, так как страна сохраняет статус наблюдателя в органе, заявил РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. России не удалось на выборах в Генассамблее избраться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. "Это (неудача на голосовании - ред.) не повлияет, потому что мы и до настоящего времени, и в настоящее время являемся наблюдателями в Совете ООН по правам человека. Это, по сути, те же самые права, которые есть и у членов совета, кроме участия в самом голосовании по принятию решений", - сообщил Лукьянцев. Дипломат напомнил, что Россия продолжает участвовать в дискуссиях и в консультациях по проектам принимаемых документов. "То есть полностью все права, которые есть у членов, у нас тоже есть как у наблюдателей", - заключил дипломат. Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США и их союзников, членство России в совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику. Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций ‎или спецсессий, которые проводятся советом. Члены совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎ Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.

https://ria.ru/20231010/spch-1901860258.html

https://ria.ru/20231011/dipmissiya-1902138879.html

https://ria.ru/20231006/posyl-1900872825.html

россия

албания

болгария

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россия, албания, болгария, григорий лукьянцев, оон, генеральная ассамблея оон