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Министр обороны рассказал, как обломки дронов попали на территорию Румынии - РИА Новости, 12.10.2023
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12:47 12.10.2023 (обновлено: 13:40 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/oblomki-1902225888.html
Министр обороны рассказал, как обломки дронов попали на территорию Румынии
Министр обороны рассказал, как обломки дронов попали на территорию Румынии - РИА Новости, 12.10.2023
Министр обороны рассказал, как обломки дронов попали на территорию Румынии
Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что обломки дронов попадали на территорию страны из-за работы украинских систем противовоздушной обороны. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:47
2023-10-12T13:40
украина
вооруженные силы украины
в мире
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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что обломки дронов попадали на территорию страны из-за работы украинских систем противовоздушной обороны."На данный момент техническая экспертиза по извлеченным из двух мест фрагментам завершена, отчет передан в Генеральную прокуратуру. Информация позволяет сделать вывод, что дроны были поражены средствами ПВО Украины,.. что привело к их случайному попаданию в национальное воздушное пространство и падение на территории Румынии", - заявил Тылвар, выступая с отчетом перед депутатами парламента.Он отметил, что дроны не могли быть замечены системами наблюдения и раннего предупреждения "по объективным причинам", связанным с малой высотой полета аппаратов и их неконтролируемым движением. В результате падения беспилотников не было зафиксировано жертв или случаев причинения материального ущерба. "Ни в одной из этих ситуаций мы не заметили никаких намерений, территория Румынии не была объектом нападения, воздействие было случайным", - подчеркнул министр.Ранее министерство обороны Румынии сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования в связи с нахождением обломков. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтэлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии дважды передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20230913/rumyniya-1896089229.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире, румыния
Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Румыния
Министр обороны рассказал, как обломки дронов попали на территорию Румынии

Минобороны Румынии: обломки дронов попали на территорию из-за украинских ПВО

© iStock.com / Thomas FaullФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© iStock.com / Thomas Faull
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что обломки дронов попадали на территорию страны из-за работы украинских систем противовоздушной обороны.
"На данный момент техническая экспертиза по извлеченным из двух мест фрагментам завершена, отчет передан в Генеральную прокуратуру. Информация позволяет сделать вывод, что дроны были поражены средствами ПВО Украины,.. что привело к их случайному попаданию в национальное воздушное пространство и падение на территории Румынии", - заявил Тылвар, выступая с отчетом перед депутатами парламента.
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Он отметил, что дроны не могли быть замечены системами наблюдения и раннего предупреждения "по объективным причинам", связанным с малой высотой полета аппаратов и их неконтролируемым движением. В результате падения беспилотников не было зафиксировано жертв или случаев причинения материального ущерба. "Ни в одной из этих ситуаций мы не заметили никаких намерений, территория Румынии не была объектом нападения, воздействие было случайным", - подчеркнул министр.
Ранее министерство обороны Румынии сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования в связи с нахождением обломков. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтэлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии дважды передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.
Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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