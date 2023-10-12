https://ria.ru/20231012/oblomki-1902225888.html

Министр обороны рассказал, как обломки дронов попали на территорию Румынии

Министр обороны рассказал, как обломки дронов попали на территорию Румынии - РИА Новости, 12.10.2023

Министр обороны рассказал, как обломки дронов попали на территорию Румынии

Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что обломки дронов попадали на территорию страны из-за работы украинских систем противовоздушной обороны. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:47

2023-10-12T12:47

2023-10-12T13:40

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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что обломки дронов попадали на территорию страны из-за работы украинских систем противовоздушной обороны."На данный момент техническая экспертиза по извлеченным из двух мест фрагментам завершена, отчет передан в Генеральную прокуратуру. Информация позволяет сделать вывод, что дроны были поражены средствами ПВО Украины,.. что привело к их случайному попаданию в национальное воздушное пространство и падение на территории Румынии", - заявил Тылвар, выступая с отчетом перед депутатами парламента.Он отметил, что дроны не могли быть замечены системами наблюдения и раннего предупреждения "по объективным причинам", связанным с малой высотой полета аппаратов и их неконтролируемым движением. В результате падения беспилотников не было зафиксировано жертв или случаев причинения материального ущерба. "Ни в одной из этих ситуаций мы не заметили никаких намерений, территория Румынии не была объектом нападения, воздействие было случайным", - подчеркнул министр.Ранее министерство обороны Румынии сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования в связи с нахождением обломков. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтэлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии дважды передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230913/rumyniya-1896089229.html

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, румыния