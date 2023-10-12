https://ria.ru/20231012/obeschanie-1902280780.html

Рогов прокомментировал обещание Зеленского не обстреливать Запорожскую АЭС

Рогов прокомментировал обещание Зеленского не обстреливать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 12.10.2023

Рогов прокомментировал обещание Зеленского не обстреливать Запорожскую АЭС

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал "явкой с повинной" обещание Владимира Зеленского гендиректору МАГАТЭ... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:35

2023-10-12T15:35

2023-10-12T15:35

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

владимир рогов

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запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал "явкой с повинной" обещание Владимира Зеленского гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Ранее Гросси заявил, что получал от Зеленского заверения, что ВСУ не будут бомбить или обстреливать Запорожскую АЭС, пытаясь установить контроль над ней. При этом ранее глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и его подчиненные признали в интервью местным СМИ, что украинский спецназ с начала СВО предпринял по меньшей мере три попытки атаковать и захватить ЗАЭС, однако все они были отбиты российскими военнослужащими. "Это, по сути, явка с повинной. Зачем теперь обещать не обстреливать, если ранее Зеленский говорил и заверял весь мир, что никогда не обстреливал. А тут такой прокол. Зеленский фактически признался, что именно его боевики ранее наносили удары по атомной станции", - сказал Рогов. Он подчеркнул, что Зеленский сам опровергает ранее озвученные им и его подельниками абсурдные версии, что обстрелами АЭС занимается якобы только Россия, которая сама себя и обстреливает. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20231009/ataki-1901428869.html

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владимир зеленский, владимир рогов, энергодар, запорожская аэс