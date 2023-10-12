https://ria.ru/20231012/nato-1902300342.html

Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе

Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе - РИА Новости, 12.10.2023

Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе

НАТО на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море, сообщил генсек... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:27

2023-10-12T16:27

2023-10-12T16:35

в мире

нато

италия

хорватия

средиземное море

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. НАТО на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе."Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь. В этот раз они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море", - сообщил генсек.

https://ria.ru/20231006/nato-1900879472.html

италия

хорватия

средиземное море

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в мире, нато, италия, хорватия, средиземное море, йенс столтенберг