https://ria.ru/20231012/nato-1902300342.html
Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе
Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе - РИА Новости, 12.10.2023
Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе
НАТО на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море, сообщил генсек... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:27
2023-10-12T16:27
2023-10-12T16:35
в мире
нато
италия
хорватия
средиземное море
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. НАТО на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе."Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь. В этот раз они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море", - сообщил генсек.
https://ria.ru/20231006/nato-1900879472.html
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в мире, нато, италия, хорватия, средиземное море, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Италия, Хорватия, Средиземное море, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе
Генсек НАТО сообщил об учениях ядерных сил Steadfast Noon на следующей неделе