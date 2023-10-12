Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 12.10.2023 (обновлено: 16:35 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/nato-1902300342.html
Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе
Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе - РИА Новости, 12.10.2023
Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе
НАТО на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море, сообщил генсек... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:27
2023-10-12T16:35
в мире
нато
италия
хорватия
средиземное море
йенс столтенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. НАТО на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе."Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь. В этот раз они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море", - сообщил генсек.
https://ria.ru/20231006/nato-1900879472.html
италия
хорватия
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, италия, хорватия, средиземное море, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Италия, Хорватия, Средиземное море, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе

Генсек НАТО сообщил об учениях ядерных сил Steadfast Noon на следующей неделе

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. НАТО на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе.
"Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь. В этот раз они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море", - сообщил генсек.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
НАТО на учениях в 2024 году отработает оборону восточного фланга
6 октября, 11:13
 
В миреНАТОИталияХорватияСредиземное мореЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала