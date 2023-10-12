https://ria.ru/20231012/naemniki-1902168064.html

Из Харькова выехало подразделение иностранных наемников, сообщил Марочко

Из Харькова выехало подразделение иностранных наемников, сообщил Марочко - РИА Новости, 12.10.2023

Из Харькова выехало подразделение иностранных наемников, сообщил Марочко

Одно из подразделений иностранных наемников убыло из Харькова на Украине, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T07:46

2023-10-12T07:46

2023-10-12T07:46

специальная военная операция на украине

харьков

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александр бортников

андрей марочко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Одно из подразделений иностранных наемников убыло из Харькова на Украине, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В среду директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран. "Из Харькова убыло одно из подразделений, в составе которого были иностранные наемники. Выезд наемников отмечен из пункта постоянной дислокации, находящегося в одном из учебных заведений города. Боевики полностью покинули свое месторасположение, забрав вещевое и прочее имущество", - рассказал Марочко. По данным источников эксперта, иностранцы решили покинуть страну. Ранее в Мнобороны РФ заявили, что на купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. В Минобороны добавили, что активными действиями подразделения группировки улучшили положение по переднему краю.

https://ria.ru/20231009/rossiya-1901567793.html

https://ria.ru/20230919/nakazanie-1897107981.html

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харьков, россия, украина, александр бортников, андрей марочко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, в мире