https://ria.ru/20231012/naemniki-1902168064.html
Из Харькова выехало подразделение иностранных наемников, сообщил Марочко
Из Харькова выехало подразделение иностранных наемников, сообщил Марочко - РИА Новости, 12.10.2023
Из Харькова выехало подразделение иностранных наемников, сообщил Марочко
Одно из подразделений иностранных наемников убыло из Харькова на Украине, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:46
2023-10-12T07:46
2023-10-12T07:46
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Одно из подразделений иностранных наемников убыло из Харькова на Украине, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В среду директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран. "Из Харькова убыло одно из подразделений, в составе которого были иностранные наемники. Выезд наемников отмечен из пункта постоянной дислокации, находящегося в одном из учебных заведений города. Боевики полностью покинули свое месторасположение, забрав вещевое и прочее имущество", - рассказал Марочко. По данным источников эксперта, иностранцы решили покинуть страну. Ранее в Мнобороны РФ заявили, что на купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. В Минобороны добавили, что активными действиями подразделения группировки улучшили положение по переднему краю.
https://ria.ru/20231009/rossiya-1901567793.html
https://ria.ru/20230919/nakazanie-1897107981.html
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харьков, россия, украина, александр бортников, андрей марочко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Украина, Александр Бортников, Андрей Марочко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, В мире
Из Харькова выехало подразделение иностранных наемников, сообщил Марочко
Марочко: из Харькова выехало одно из подразделений иностранных наемников