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Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуации на Украине и в Израиле - РИА Новости, 12.10.2023
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10:39 12.10.2023 (обновлено: 10:43 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/mid-1902196933.html
Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуации на Украине и в Израиле
Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуации на Украине и в Израиле - РИА Новости, 12.10.2023
Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуации на Украине и в Израиле
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в телефонном разговоре с заместителем главы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:39
2023-10-12T10:43
украина
израиль
турция
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
сергей вершинин
оон
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в телефонном разговоре с заместителем главы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг сектора Газа, а также Стамбульские договоренности, говорится в сообщении на сайте МИД России."Были затронуты также вопросы развития ситуации внутри и вокруг сектора Газа в контексте задач скорейшего прекращения огня и оказания гуманитарного содействия гражданскому населению", - говорится в сообщении.Отмечается, что Вершинин и Ачкапар, помимо ситуации на Ближнем Востоке, обсудили ряд вопросов международной и региональной повестки."Отдельное внимание было уделено ситуации вокруг заключенных 22 июля 2022 года Стамбульских договоренностей с упором на рассмотрение конкретных задач, связанных с выполнением действующего до 2025 года меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта", - уточняется в сообщении дипломатического ведомства России.
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украина, израиль, турция, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сергей вершинин, оон
Украина, Израиль, Турция, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Сергей Вершинин, ООН
Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуации на Украине и в Израиле

Вершинин: обсудил с турецким коллегой Стамбульские договоренности и Израиль

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в телефонном разговоре с заместителем главы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг сектора Газа, а также Стамбульские договоренности, говорится в сообщении на сайте МИД России.
"Были затронуты также вопросы развития ситуации внутри и вокруг сектора Газа в контексте задач скорейшего прекращения огня и оказания гуманитарного содействия гражданскому населению", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Вершинин и Ачкапар, помимо ситуации на Ближнем Востоке, обсудили ряд вопросов международной и региональной повестки.
"Отдельное внимание было уделено ситуации вокруг заключенных 22 июля 2022 года Стамбульских договоренностей с упором на рассмотрение конкретных задач, связанных с выполнением действующего до 2025 года меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта", - уточняется в сообщении дипломатического ведомства России.
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УкраинаИзраильТурцияВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияСергей ВершининООН
 
 
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