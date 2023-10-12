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Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуации на Украине и в Израиле
Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуации на Украине и в Израиле - РИА Новости, 12.10.2023
Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуации на Украине и в Израиле
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в телефонном разговоре с заместителем главы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:39
2023-10-12T10:39
2023-10-12T10:43
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
сергей вершинин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в телефонном разговоре с заместителем главы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг сектора Газа, а также Стамбульские договоренности, говорится в сообщении на сайте МИД России."Были затронуты также вопросы развития ситуации внутри и вокруг сектора Газа в контексте задач скорейшего прекращения огня и оказания гуманитарного содействия гражданскому населению", - говорится в сообщении.Отмечается, что Вершинин и Ачкапар, помимо ситуации на Ближнем Востоке, обсудили ряд вопросов международной и региональной повестки."Отдельное внимание было уделено ситуации вокруг заключенных 22 июля 2022 года Стамбульских договоренностей с упором на рассмотрение конкретных задач, связанных с выполнением действующего до 2025 года меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта", - уточняется в сообщении дипломатического ведомства России.
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украина, израиль, турция, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сергей вершинин, оон
Украина, Израиль, Турция, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Сергей Вершинин, ООН
Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуации на Украине и в Израиле
Вершинин: обсудил с турецким коллегой Стамбульские договоренности и Израиль