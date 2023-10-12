https://ria.ru/20231012/konflikt-1902333607.html

Генсек НАТО предостерег Иран и "Хезболлу" от вмешательства в конфликт

Генсек НАТО предостерег Иран и "Хезболлу" от вмешательства в конфликт - РИА Новости, 12.10.2023

Генсек НАТО предостерег Иран и "Хезболлу" от вмешательства в конфликт

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Иран и ливанское движение "Хезболла" от вмешательства в палестино-израильский конфликт. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:47

2023-10-12T17:47

2023-10-12T17:47

в мире

израиль

ближний восток

иран

йенс столтенберг

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Иран и ливанское движение "Хезболла" от вмешательства в палестино-израильский конфликт. "Ситуация на Ближнем Востоке сейчас обострилась, есть вероятность, что страны или организации, враждебно настроенные по отношению к Израилю, попытаются получить преимущество. Это касается таких организаций как "Хезболла" и таких стран как Иран. Послание заключается в том, что они не должны пытаться воспользоваться ситуацией", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны альянса в Брюсселе.Он добавил, что США разместили дополнительные силы на Ближнем Востоке, "в том числе для того, чтобы нет допустить дальнейшей эскалации". Столтенберг также сообщил, что в ходе заседания ряд стран НАТО заявили, что оказывают помощь Израилю, не раскрывая подробностей такой помощи. Он также указал, что НАТО "не является участником" этого конфликта. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

израиль

ближний восток

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в мире, израиль, ближний восток, иран, йенс столтенберг, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году