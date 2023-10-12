https://ria.ru/20231012/khamas-1902163323.html
Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС
Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС
Если Россия сможет повлиять на ХАМАС, это сыграет позитивную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта и нынешнего серьезного обострения, заявил в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T06:22
2023-10-12T06:22
2023-10-12T09:24
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оон
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Если Россия сможет повлиять на ХАМАС, это сыграет позитивную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта и нынешнего серьезного обострения, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в Москве Александр Бен Цви."Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС - ред.), включая Россию, — это позитивно", - сказал он.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1200.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. Президент Владимир Путин в среду призвал стороны конфликта заниматься не военной стороной дела, а дипломатией, искать способ прекращения боевых действий и возвращения к переговорному процессу.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Читайте полный текст интервью Александра Бен Цви >>
https://ria.ru/20231012/izrail-1902159676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, владимир путин, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС
Посол Израиля в России Бен Цви: влияние Москвы на ХАМАС может быть позитивным
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Если Россия сможет повлиять на ХАМАС, это сыграет позитивную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта и нынешнего серьезного обострения, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
«
"Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС - ред.), включая Россию, — это позитивно", - сказал он.
Обострение палестино-израильского конфликта
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Посол Израиля не верит, что соседние страны хотят обострить конфликт
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
Источник: Аббас не стал осуждать ХАМАС, несмотря на давление со стороны США
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1200.
Глава МИД Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. Президент Владимир Путин в среду призвал стороны конфликта заниматься не военной стороной дела, а дипломатией, искать способ прекращения боевых действий и возвращения к переговорному процессу.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин
и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Путин призвал решать палестино-израильский конфликт дипломатией