Рейтинг@Mail.ru
Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 12.10.2023 (обновлено: 09:24 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/khamas-1902163323.html
Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС
Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС
Если Россия сможет повлиять на ХАМАС, это сыграет позитивную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта и нынешнего серьезного обострения, заявил в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T06:22
2023-10-12T09:24
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
владимир путин
сергей лавров
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197059_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fe0c807e00e5e6c540645163372f683.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Если Россия сможет повлиять на ХАМАС, это сыграет позитивную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта и нынешнего серьезного обострения, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.&quot;Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС - ред.), включая Россию, — это позитивно&quot;, - сказал он.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1200.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. Президент Владимир Путин в среду призвал стороны конфликта заниматься не военной стороной дела, а дипломатией, искать способ прекращения боевых действий и возвращения к переговорному процессу.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Читайте полный текст интервью Александра Бен Цви &gt;&gt;
https://ria.ru/20231012/izrail-1902159676.html
https://ria.ru/20231012/pentagon-1902146904.html
https://ria.ru/20231011/putin-1902132000.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197059_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_91b88d57c438b2dc23c73458ed5f1fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, владимир путин, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС

Посол Израиля в России Бен Цви: влияние Москвы на ХАМАС может быть позитивным

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Если Россия сможет повлиять на ХАМАС, это сыграет позитивную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта и нынешнего серьезного обострения, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
«

"Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС - ред.), включая Россию, — это позитивно", - сказал он.

Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Посол Израиля не верит, что соседние страны хотят обострить конфликт
04:48
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Источник: Аббас не стал осуждать ХАМАС, несмотря на давление со стороны США
00:12
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1200.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. Президент Владимир Путин в среду призвал стороны конфликта заниматься не военной стороной дела, а дипломатией, искать способ прекращения боевых действий и возвращения к переговорному процессу.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Читайте полный текст интервью Александра Бен Цви >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин призвал решать палестино-израильский конфликт дипломатией
Вчера, 21:24
 
ИзраильРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинСергей ЛавровХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала