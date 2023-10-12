https://ria.ru/20231012/khamas-1902163323.html

Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС

Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023

Посол Израиля заявил о возможности позитивного влияния России на ХАМАС

Если Россия сможет повлиять на ХАМАС, это сыграет позитивную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта и нынешнего серьезного обострения, заявил в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T06:22

2023-10-12T06:22

2023-10-12T09:24

израиль

россия

палестина

биньямин нетаньяху

владимир путин

сергей лавров

хамас

оон

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Если Россия сможет повлиять на ХАМАС, это сыграет позитивную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта и нынешнего серьезного обострения, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в Москве Александр Бен Цви."Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС - ред.), включая Россию, — это позитивно", - сказал он.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1200.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. Президент Владимир Путин в среду призвал стороны конфликта заниматься не военной стороной дела, а дипломатией, искать способ прекращения боевых действий и возвращения к переговорному процессу.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Читайте полный текст интервью Александра Бен Цви >>

https://ria.ru/20231012/izrail-1902159676.html

https://ria.ru/20231012/pentagon-1902146904.html

https://ria.ru/20231011/putin-1902132000.html

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