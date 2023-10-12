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США пересмотрят решение не отправлять военных в Израиль, пишут СМИ

США пересмотрят решение не отправлять военных в Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2023

США пересмотрят решение не отправлять военных в Израиль, пишут СМИ

США могут пересмотреть решение не отправлять американских военнослужащих в Израиль, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-12T23:56

2023-10-12T23:56

2023-10-13T00:09

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сша

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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джон кирби

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. США могут пересмотреть решение не отправлять американских военнослужащих в Израиль, сообщает газета Politico со ссылкой на источники."Администрация Байдена исключила отправку военного персонала, включая силы специального назначения, в сектор Газа… но решение, которое было объявлено высокопоставленным представителем Белого дома, может быть пересмотрено", - говорится в публикации.Отмечается, что первоначально позиция администрация президента США Джо Байдена воздержаться от отправки в Израиль своих военных, чтобы содействовать освобождению американских граждан, находящихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС.Однако в настоящее время власти США оценивают текущую ситуацию как "чрезвычайно сложную", представляющую проблемы для американского и израильского руководства в рамках возникшего кризиса с заложниками.В четверг координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США не имеют планов воевать на стороне Израиля, который тоже этого не хочет.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, хамас, джон кирби