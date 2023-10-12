https://ria.ru/20231012/izrail-1902403751.html

Иран заявил, что из-за действий Израиля открытие фронтов остается возможным

Иран заявил, что из-за действий Израиля открытие фронтов остается возможным - РИА Новости, 13.10.2023

Иран заявил, что из-за действий Израиля открытие фронтов остается возможным

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в ночь на пятницу, что в свете действий Израиля открытие новых фронтов остается возможным. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-12T23:53

2023-10-12T23:53

2023-10-13T00:01

в мире

иран

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в ночь на пятницу, что в свете действий Израиля открытие новых фронтов остается возможным.Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Бейрут в рамках его поездки по странам Ближнего Востока для координации позиции по палестинскому вопросу на фоне эскалации ситуации между Израилем и палестинцами."В свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы открытие новых фронтов остается вероятным", - заявил министр в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.По его словам, Иран продолжает поддерживать "силы сопротивления" политически и с помощью СМИ. Министр назвал военным преступлением прекращение подачи электричества и воды в сектор Газа и отметил, что Израиль и "его спонсоры" ответят за результаты агрессии в отношении палестинцев.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году