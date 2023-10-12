https://ria.ru/20231012/izrail-1902399536.html

В Молдавии опровергли, что власти препятствуют посадке самолета из Израиля

В Молдавии опровергли, что власти препятствуют посадке самолета из Израиля - РИА Новости, 12.10.2023

В Молдавии опровергли, что власти препятствуют посадке самолета из Израиля

Советник министра иностранных дел Молдавии Игорь Захаров заявил, что власти республики не препятствуют приземлению самолета из Израиля с молдавскими гражданами, РИА Новости, 12.10.2023

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2023-10-12T23:10

2023-10-12T23:11

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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Советник министра иностранных дел Молдавии Игорь Захаров заявил, что власти республики не препятствуют приземлению самолета из Израиля с молдавскими гражданами, которые решили покинуть Израиль. Власти Молдавии не организовали централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. В четверг молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что оплатил билеты гражданам Молдавии, однако власти республики не разрешают борту приземлиться в Кишиневе. "Я разговаривал с послом Республики Молдова в Государстве Израиль Алексом Ройтманом, который, в свою очередь, беседовал с представителями аэропорта Израиля. Никаких препятствий со стороны нашей власти нет, это фейки и спекуляции. Поскольку в аэропорту Израиля проводится много рейсов, а взлеты и посадки осуществляются организованно, нас проинформировали, что несколько рейсов вылетят с опозданием, в том числе и упомянутый", - приводит МИД слова Захарова. По данным правительства республики, более 600 граждан Израиля вылетели в Молдавию с момента обострения палестино-израильского конфликта и более 300 граждан Молдавии вернулись домой из Израиля с 7 по 12 октября, еще дожидаются возвращения 252 человека. Молдавское посольство сообщало, что в зоне конфликта погиб один гражданин республики. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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в мире, израиль, молдавия, кишинев, владимир путин, илан шор, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году