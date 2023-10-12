https://ria.ru/20231012/izrail-1902396674.html

Израиль призвал евреев за границей быть бдительными

Израиль призвал евреев за границей быть бдительными - РИА Новости, 12.10.2023

Израиль призвал евреев за границей быть бдительными

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало заявление с предостережением для евреев и израильтян в разных странах мира проявлять бдительность в связи с... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T22:47

2023-10-12T22:47

2023-10-12T22:47

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля опубликовало заявление с предостережением для евреев и израильтян в разных странах мира проявлять бдительность в связи с призывами ХАМАС повсеместно устраивать нападения в эту пятницу. В МИД отметили, что на фоне израильской операции в секторе Газа руководство ХАМАС призвало своих сторонников по всему миру завтра устроить "день ярости" по отношению к израильтянам и евреям. "Исходя из этого, вполне вероятно, что в различных странах мира пройдут акции протеста, которые могут перерасти в насильственные события. В свете этого главное управление национальной безопасности и министерство иностранных дел рекомендуют всем израильтянам, находящимся за границей, проявлять бдительность, держаться подальше от демонстраций и протестов и, при необходимости, информировать местные силы безопасности о возможных демонстрациях и беспорядках", - говорится в сообщении. В социальных сетях граждане Израиля делятся призывами ХАМАС устроить насильственные акции по отношению к евреям. В этой связи в Израиле и на Западном берегу, где сосредоточены еврейские поселения, завтра могут быть беспорядки. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году