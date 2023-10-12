https://ria.ru/20231012/izrail-1902388596.html

США и Израиль не допустят возникновения второго фронта, заявил Блинкен

США и Израиль не допустят возникновения второго фронта, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.10.2023

США и Израиль не допустят возникновения второго фронта, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Израиль стремятся не допустить возникновения второго и третьего фронтов в текущем конфликте, взаимодействуют с РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T21:36

2023-10-12T21:36

2023-10-12T21:36

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Израиль стремятся не допустить возникновения второго и третьего фронтов в текущем конфликте, взаимодействуют с партнерами в регионе. "Я говорил ранее и наша цель, а также цель Израиля, чтобы не было ни второго, ни третьего фронта. Мы работаем настолько серьезно, насколько можем, взаимодействуем с партнерами в регионе, чтобы именно этого не произошло", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с руководством Израиля. Он напомнил, что ранее администрация США на самом высоком уровне предупреждала третьи страны от попыток вмешаться в конфликт в собственных интересах. Особую озабоченность в этой связи США выражают в отношении Ирана и ливанского движения "Хезболлах". Сообщалось, что с 7 октября "Хезболлах" и израильская армия обменялись единичными ударами по приграничным территориям, избегая пока масштабной эскалации. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не видят концентрации сил "Хезболлах" на границе с Израилем и надеются избежать расширения географии конфликта, который сейчас ограничен сектором Газа. В качестве фактора сдерживания США направили в восточную часть Средиземного моря авианосец, крейсер и эсминцы, несущие управляемые ракеты. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.

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в мире, израиль, сша, иран, энтони блинкен, ллойд остин, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году