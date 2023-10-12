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США и Израиль не допустят возникновения второго фронта, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.10.2023
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21:36 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/izrail-1902388596.html
США и Израиль не допустят возникновения второго фронта, заявил Блинкен
США и Израиль не допустят возникновения второго фронта, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.10.2023
США и Израиль не допустят возникновения второго фронта, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Израиль стремятся не допустить возникновения второго и третьего фронтов в текущем конфликте, взаимодействуют с РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T21:36
2023-10-12T21:36
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Израиль стремятся не допустить возникновения второго и третьего фронтов в текущем конфликте, взаимодействуют с партнерами в регионе. "Я говорил ранее и наша цель, а также цель Израиля, чтобы не было ни второго, ни третьего фронта. Мы работаем настолько серьезно, насколько можем, взаимодействуем с партнерами в регионе, чтобы именно этого не произошло", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с руководством Израиля. Он напомнил, что ранее администрация США на самом высоком уровне предупреждала третьи страны от попыток вмешаться в конфликт в собственных интересах. Особую озабоченность в этой связи США выражают в отношении Ирана и ливанского движения "Хезболлах". Сообщалось, что с 7 октября "Хезболлах" и израильская армия обменялись единичными ударами по приграничным территориям, избегая пока масштабной эскалации. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не видят концентрации сил "Хезболлах" на границе с Израилем и надеются избежать расширения географии конфликта, который сейчас ограничен сектором Газа. В качестве фактора сдерживания США направили в восточную часть Средиземного моря авианосец, крейсер и эсминцы, несущие управляемые ракеты. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
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4.7
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в мире, израиль, сша, иран, энтони блинкен, ллойд остин, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Иран, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Хезболла, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США и Израиль не допустят возникновения второго фронта, заявил Блинкен

Блинкен: США и Израиль не допустят возникновения второго и третьего фронта

© AP Photo / Gil EliyahuИзраильские бронетранспортеры
Израильские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Gil Eliyahu
Израильские бронетранспортеры
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Израиль стремятся не допустить возникновения второго и третьего фронтов в текущем конфликте, взаимодействуют с партнерами в регионе.
"Я говорил ранее и наша цель, а также цель Израиля, чтобы не было ни второго, ни третьего фронта. Мы работаем настолько серьезно, насколько можем, взаимодействуем с партнерами в регионе, чтобы именно этого не произошло", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с руководством Израиля.
Он напомнил, что ранее администрация США на самом высоком уровне предупреждала третьи страны от попыток вмешаться в конфликт в собственных интересах. Особую озабоченность в этой связи США выражают в отношении Ирана и ливанского движения "Хезболлах". Сообщалось, что с 7 октября "Хезболлах" и израильская армия обменялись единичными ударами по приграничным территориям, избегая пока масштабной эскалации. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не видят концентрации сил "Хезболлах" на границе с Израилем и надеются избежать расширения географии конфликта, который сейчас ограничен сектором Газа. В качестве фактора сдерживания США направили в восточную часть Средиземного моря авианосец, крейсер и эсминцы, несущие управляемые ракеты.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреИзраильСШАИранЭнтони БлинкенЛлойд ОстинХезболлаХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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