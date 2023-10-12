https://ria.ru/20231012/izrail-1902311151.html

Американские военные не будут учувствовать в спасении израильских пленных

Американские военные не будут учувствовать в спасении израильских пленных - РИА Новости, 12.10.2023

Американские военные не будут учувствовать в спасении израильских пленных

США не рассматривают возможность участия американских военных в операциях по освобождению израильских пленных, заявил телеканалу NBC заместитель советника... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:53

2023-10-12T16:53

2023-10-12T17:02

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США не рассматривают возможность участия американских военных в операциях по освобождению израильских пленных, заявил телеканалу NBC заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер."На данный момент мы не рассматриваем возможность участия американских военных в этой миссии", - отметил он.Файнер добавил, что действовать в секторе Газа трудно, при планировании возможных операций по освобождению возникает много вопросов.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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в мире, сша, израиль, ссср, оон, nbc, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году