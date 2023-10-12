https://ria.ru/20231012/izrail-1902175447.html

Посол ответил на вопрос о встрече глав Израиля и ПНА при содействии России

Посол ответил на вопрос о встрече глав Израиля и ПНА при содействии России - РИА Новости, 12.10.2023

Посол ответил на вопрос о встрече глав Израиля и ПНА при содействии России

Вопрос организации встречи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса при посредничестве России... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:04

2023-10-12T09:04

2023-10-12T09:27

в мире

израиль

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

махмуд аббас

биньямин нетаньяху

хамас

владимир путин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вопрос организации встречи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса при посредничестве России сейчас не стоит на повестке дня, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви. "Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. Чтобы с кем-то о чем-то договариваться, нужно знать, с кем и о чем. К сожалению, на данном этапе у нас нет ответа на эти два вопроса", - сказал Бен Цви, отвечая на вопрос, остается ли в нынешних условиях актуальным давнее предложение Москвы организовать встречу лидеров Израиля и ПНА при посредничестве президента РФ Владимира Путина. "С кем мы будем говорить? Вы говорите о Махмуде Аббасе - он что-то и кого-то контролирует, но явно не ХАМАС. Поэтому даже если мы с ним о чем-то договоримся, то те скажут, что просто не принимают эти договоренности. Палестинское единство пока утопия", - добавил посол. Несколько лет назад Россия предложила Израилю и лидеру ПНА провести встречу на московской площадке. В 2016 году стало известно, что и Аббас, и бывший тогда премьером Израиля Нетаньяху изучали предложение РФ о проведении в Москве первого за последние годы палестино-израильского саммита без предварительных условий. Но в итоге он так и не состоялся. В последний раз Аббас и Нетаньяху встречались в 2010 году, когда Израиль и палестинцы при посредничестве США предпринимали очередную попытку договориться об урегулировании конфликта. В конце 2015 года два лидера обменялись рукопожатием на полях климатической конференции в Париже. Позже израильский премьер объяснил этот жест требованиями дипломатического протокола. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 1100. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории. Читайте полный текст интервью Александра Бен Цви >>

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, хамас, владимир путин