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Новгородская область отправила бойцам спецоперации 40 тонн гумпомощи - РИА Новости, 12.10.2023
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Надежные люди
 
18:34 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/gumpomosch-1902348975.html
Новгородская область отправила бойцам спецоперации 40 тонн гумпомощи
Новгородская область отправила бойцам спецоперации 40 тонн гумпомощи - РИА Новости, 12.10.2023
Новгородская область отправила бойцам спецоперации 40 тонн гумпомощи
Новгородская область отправила бойцам в зону поведения специальной военной операции гуманитарную помощь весом 40 тонн - продукты, медикаменты, генераторы,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:34
2023-10-12T18:34
надежные люди
новгородская область
общество
запорожская область
андрей никитин (политик)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Новгородская область отправила бойцам в зону поведения специальной военной операции гуманитарную помощь весом 40 тонн - продукты, медикаменты, генераторы, планшеты, дроны, автомобиль УАЗ, сообщает пресс-служба правительства региона. "Груз весом 40 тонн прибудет в территорию СВО в течение трех дней. Бойцам направлены бензиновые генераторы и дизельные теплогенераторы, цепные бензиновые пилы, а также оргтехника: МФУ, планшеты. Помимо этого, отправлены материалы и детали для ремонта и поддержания в рабочем состоянии автотехники: масло, свечи зажигания, лобовые и дверные стёкла, радиаторы "Урал", топливные фильтры, ремонтные комплекты осушителя пневмотормозов, а также провода, прокладки двигателя, зеркала, антифриз и другое", - говорится в сообщении. Кроме того, отправлено более 500 комплектов термобелья, а также квадроциклы, автомобиль УАЗ СГР, медикаменты, различные виды консервы, ноутбуки, тепловизоры, и 16 дронов-камикадзе. Перед погрузкой губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил склад, где были собраны все материалы, изделия и продукты. "Посылки большие, и формируются исходя из официальных запросов командиров частей, в которых служат новгородцы. Вся собранная помощь делится на две условные категории – то, что нужно безусловно, и то, что не так важно, но всё же напоминает о доме и создает комфорт. Например, консервы – мясо, супы. Там нет проблем с питанием, но иногда еда с понятным, домашним вкусом поднимает настроение, и это людям очень важно", – отметил Никитин. Уточняется, что помощь оказывается и мирному населению новых регионов. Так, 9 и 10 октября, для восстановления и подготовки инфраструктуры подшефного Васильевского района к осенне-зимнему периоду Новгородская область направила два большегруза с гуманитарной помощью. Они уже прибыли в город Каменка-Днепровская Запорожской области.
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новгородская область, общество, запорожская область, андрей никитин (политик), ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Новгородская область, Общество, Запорожская область, Андрей Никитин (политик), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Новгородская область отправила бойцам спецоперации 40 тонн гумпомощи

Новгородская область отправила бойцам СВО 40 тонн гумпомощи с продуктами и БПЛА

© Фото : пресс-центр правительства Новгородской областиНовгородская область отправила бойцам СВО 40 тонн гумпомощи
Новгородская область отправила бойцам СВО 40 тонн гумпомощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : пресс-центр правительства Новгородской области
Новгородская область отправила бойцам СВО 40 тонн гумпомощи
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Новгородская область отправила бойцам в зону поведения специальной военной операции гуманитарную помощь весом 40 тонн - продукты, медикаменты, генераторы, планшеты, дроны, автомобиль УАЗ, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Груз весом 40 тонн прибудет в территорию СВО в течение трех дней. Бойцам направлены бензиновые генераторы и дизельные теплогенераторы, цепные бензиновые пилы, а также оргтехника: МФУ, планшеты. Помимо этого, отправлены материалы и детали для ремонта и поддержания в рабочем состоянии автотехники: масло, свечи зажигания, лобовые и дверные стёкла, радиаторы "Урал", топливные фильтры, ремонтные комплекты осушителя пневмотормозов, а также провода, прокладки двигателя, зеркала, антифриз и другое", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-центр правительства Новгородской областиНовгородская область отправила бойцам СВО 40 тонн гумпомощи
Новгородская область отправила бойцам СВО 40 тонн гумпомощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : пресс-центр правительства Новгородской области
Новгородская область отправила бойцам СВО 40 тонн гумпомощи
Кроме того, отправлено более 500 комплектов термобелья, а также квадроциклы, автомобиль УАЗ СГР, медикаменты, различные виды консервы, ноутбуки, тепловизоры, и 16 дронов-камикадзе. Перед погрузкой губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил склад, где были собраны все материалы, изделия и продукты.
© Фото : пресс-центр правительства Новгородской областиНовгородская область отправила бойцам СВО 40 тонн гумпомощи
Новгородская область отправила бойцам СВО 40 тонн гумпомощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : пресс-центр правительства Новгородской области
Новгородская область отправила бойцам СВО 40 тонн гумпомощи
"Посылки большие, и формируются исходя из официальных запросов командиров частей, в которых служат новгородцы. Вся собранная помощь делится на две условные категории – то, что нужно безусловно, и то, что не так важно, но всё же напоминает о доме и создает комфорт. Например, консервы – мясо, супы. Там нет проблем с питанием, но иногда еда с понятным, домашним вкусом поднимает настроение, и это людям очень важно", – отметил Никитин.
Уточняется, что помощь оказывается и мирному населению новых регионов. Так, 9 и 10 октября, для восстановления и подготовки инфраструктуры подшефного Васильевского района к осенне-зимнему периоду Новгородская область направила два большегруза с гуманитарной помощью. Они уже прибыли в город Каменка-Днепровская Запорожской области.
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Надежные людиНовгородская областьОбществоЗапорожская областьАндрей Никитин (политик)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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