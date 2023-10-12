https://ria.ru/20231012/gumpomosch-1902348975.html

Новгородская область отправила бойцам спецоперации 40 тонн гумпомощи

Новгородская область отправила бойцам спецоперации 40 тонн гумпомощи - РИА Новости, 12.10.2023

Новгородская область отправила бойцам спецоперации 40 тонн гумпомощи

Новгородская область отправила бойцам в зону поведения специальной военной операции гуманитарную помощь весом 40 тонн - продукты, медикаменты, генераторы,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:34

2023-10-12T18:34

2023-10-12T18:34

надежные люди

новгородская область

общество

запорожская область

андрей никитин (политик)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Новгородская область отправила бойцам в зону поведения специальной военной операции гуманитарную помощь весом 40 тонн - продукты, медикаменты, генераторы, планшеты, дроны, автомобиль УАЗ, сообщает пресс-служба правительства региона. "Груз весом 40 тонн прибудет в территорию СВО в течение трех дней. Бойцам направлены бензиновые генераторы и дизельные теплогенераторы, цепные бензиновые пилы, а также оргтехника: МФУ, планшеты. Помимо этого, отправлены материалы и детали для ремонта и поддержания в рабочем состоянии автотехники: масло, свечи зажигания, лобовые и дверные стёкла, радиаторы "Урал", топливные фильтры, ремонтные комплекты осушителя пневмотормозов, а также провода, прокладки двигателя, зеркала, антифриз и другое", - говорится в сообщении. Кроме того, отправлено более 500 комплектов термобелья, а также квадроциклы, автомобиль УАЗ СГР, медикаменты, различные виды консервы, ноутбуки, тепловизоры, и 16 дронов-камикадзе. Перед погрузкой губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил склад, где были собраны все материалы, изделия и продукты. "Посылки большие, и формируются исходя из официальных запросов командиров частей, в которых служат новгородцы. Вся собранная помощь делится на две условные категории – то, что нужно безусловно, и то, что не так важно, но всё же напоминает о доме и создает комфорт. Например, консервы – мясо, супы. Там нет проблем с питанием, но иногда еда с понятным, домашним вкусом поднимает настроение, и это людям очень важно", – отметил Никитин. Уточняется, что помощь оказывается и мирному населению новых регионов. Так, 9 и 10 октября, для восстановления и подготовки инфраструктуры подшефного Васильевского района к осенне-зимнему периоду Новгородская область направила два большегруза с гуманитарной помощью. Они уже прибыли в город Каменка-Днепровская Запорожской области.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

новгородская область

запорожская область

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новгородская область, общество, запорожская область, андрей никитин (политик), ульяновский автомобильный завод (уаз)