https://ria.ru/20231012/gossluzhba-1902156636.html

Депутат предложил запретить релокантам работать на госслужбе

Депутат предложил запретить релокантам работать на госслужбе - РИА Новости, 12.10.2023

Депутат предложил запретить релокантам работать на госслужбе

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T03:24

2023-10-12T03:24

2023-10-12T06:11

россия

магаданская область

султан хамзаев

вячеслав володин

сергей носов

госдума рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе. "Считаю, что самое время подумать о дополнительной ответственности для тех релокантов, которые критиковали страну, находясь за рубежом... Для этих целей необходимо определить основания, по которым человек покинул свою Родину, политический мотив, а также дальнейшая связь с западными властями и спецслужбами. Если это подтверждается, то человеку должно быть юридически отказано в праве претендовать на любые государственные должности со статусом "профнепригоден", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, на данный момент юридически никто не будет проверять релокантов "задним числом", их выступления останутся только в памяти людей. "И вот такой человек вполне может захотеть вернуться на какую-нибудь государственную должность, работать на госслужбе, в госкорпорациях. Этого нельзя допускать", - добавил парламентарий. Как заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, "Магадан им обеспечен". На следующий день губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди.В Госдуме считают, что действия релокантов, которые поддержали Вооруженные силы Украины и перечисляли деньги в поддержку нацистского киевского режима, необходимо проверить на факт государственной измены, сообщали в пресс-службе нижней палаты парламента.

https://ria.ru/20231011/vozvraschenie-1901908841.html

россия

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россия, магаданская область, султан хамзаев, вячеслав володин, сергей носов, госдума рф, вооруженные силы украины