Депутат предложил запретить релокантам работать на госслужбе
Депутат ГД Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ
Водовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе.
«
"Считаю, что самое время подумать о дополнительной ответственности для тех релокантов, которые критиковали страну, находясь за рубежом... Для этих целей необходимо определить основания, по которым человек покинул свою Родину, политический мотив, а также дальнейшая связь с западными властями и спецслужбами. Если это подтверждается, то человеку должно быть юридически отказано в праве претендовать на любые государственные должности со статусом "профнепригоден", - сказал он РИА Новости.
По словам депутата, на данный момент юридически никто не будет проверять релокантов "задним числом", их выступления останутся только в памяти людей. "И вот такой человек вполне может захотеть вернуться на какую-нибудь государственную должность, работать на госслужбе, в госкорпорациях. Этого нельзя допускать", - добавил парламентарий.
Как заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, "Магадан им обеспечен". На следующий день губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди.
В Госдуме считают, что действия релокантов, которые поддержали Вооруженные силы Украины и перечисляли деньги в поддержку нацистского киевского режима, необходимо проверить на факт государственной измены, сообщали в пресс-службе нижней палаты парламента.