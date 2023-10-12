Рейтинг@Mail.ru
Депутат предложил запретить релокантам работать на госслужбе - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 12.10.2023 (обновлено: 06:11 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/gossluzhba-1902156636.html
Депутат предложил запретить релокантам работать на госслужбе
Депутат предложил запретить релокантам работать на госслужбе - РИА Новости, 12.10.2023
Депутат предложил запретить релокантам работать на госслужбе
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T03:24
2023-10-12T06:11
россия
магаданская область
султан хамзаев
вячеслав володин
сергей носов
госдума рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877496899_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_b3669cbbb03d05612dae44c03b9c25cf.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе. "Считаю, что самое время подумать о дополнительной ответственности для тех релокантов, которые критиковали страну, находясь за рубежом... Для этих целей необходимо определить основания, по которым человек покинул свою Родину, политический мотив, а также дальнейшая связь с западными властями и спецслужбами. Если это подтверждается, то человеку должно быть юридически отказано в праве претендовать на любые государственные должности со статусом "профнепригоден", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, на данный момент юридически никто не будет проверять релокантов "задним числом", их выступления останутся только в памяти людей. "И вот такой человек вполне может захотеть вернуться на какую-нибудь государственную должность, работать на госслужбе, в госкорпорациях. Этого нельзя допускать", - добавил парламентарий. Как заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, "Магадан им обеспечен". На следующий день губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди.В Госдуме считают, что действия релокантов, которые поддержали Вооруженные силы Украины и перечисляли деньги в поддержку нацистского киевского режима, необходимо проверить на факт государственной измены, сообщали в пресс-службе нижней палаты парламента.
https://ria.ru/20231011/vozvraschenie-1901908841.html
россия
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877496899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54e355b8e95ab3c799e31a29b92f9619.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магаданская область, султан хамзаев, вячеслав володин, сергей носов, госдума рф, вооруженные силы украины
Россия, Магаданская область, Султан Хамзаев, Вячеслав Володин, Сергей Носов, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Депутат предложил запретить релокантам работать на госслужбе

Депутат ГД Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ
Водовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе.
«
"Считаю, что самое время подумать о дополнительной ответственности для тех релокантов, которые критиковали страну, находясь за рубежом... Для этих целей необходимо определить основания, по которым человек покинул свою Родину, политический мотив, а также дальнейшая связь с западными властями и спецслужбами. Если это подтверждается, то человеку должно быть юридически отказано в праве претендовать на любые государственные должности со статусом "профнепригоден", - сказал он РИА Новости.
По словам депутата, на данный момент юридически никто не будет проверять релокантов "задним числом", их выступления останутся только в памяти людей. "И вот такой человек вполне может захотеть вернуться на какую-нибудь государственную должность, работать на госслужбе, в госкорпорациях. Этого нельзя допускать", - добавил парламентарий.
Как заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, "Магадан им обеспечен". На следующий день губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди.
В Госдуме считают, что действия релокантов, которые поддержали Вооруженные силы Украины и перечисляли деньги в поддержку нацистского киевского режима, необходимо проверить на факт государственной измены, сообщали в пресс-службе нижней палаты парламента.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Госдуме предрекли скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров
Вчера, 07:14
 
РоссияМагаданская областьСултан ХамзаевВячеслав ВолодинСергей НосовГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала