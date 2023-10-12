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ЕК отказалась назвать удары Израиля по Газе военными преступлениями - РИА Новости, 12.10.2023
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15:10 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/gaza-1902272977.html
ЕК отказалась назвать удары Израиля по Газе военными преступлениями
ЕК отказалась назвать удары Израиля по Газе военными преступлениями - РИА Новости, 12.10.2023
ЕК отказалась назвать удары Израиля по Газе военными преступлениями
В Европейской комиссии отказались называть удары Израиля по гражданской инфраструктуре и жилым домам в Газе "военными преступлениями" по аналогии с собственной... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:10
2023-10-12T15:10
в мире
россия
израиль
украина
еврокомиссия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Европейской комиссии отказались называть удары Израиля по гражданской инфраструктуре и жилым домам в Газе "военными преступлениями" по аналогии с собственной риторикой, которая используется в отношении действий России на Украине. Журналисты в четверг зачитали на брифинге в Брюсселе ранние заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила о якобы "ударах по гражданской инфраструктуре Украины со стороны России, лишении населения доступа к теплу, воде и пище", называя это "военными преступлениями" и "актами настоящего террора". Представители СМИ задали вопрос, считают ли в Еврокомиссии удары Израиля по критической инфраструктуре Газы также "военными преступлениям" и "актами террора". Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер ответил на это, что "необходимо различать нападение России" с нынешней ситуацией, "когда продолжаются атаки из Газы на Израиль, и Израиль находится в ситуации, когда он защищает себя в очень сложных условиях". "Мы здесь не можем оценивать необходимые действия Израиля в борьбе против террористов ХАМАС", - заявил он. Представители пресс-службы Еврокомиссии также уходили от ответа и на вопрос, намерена ли ЕК призывать к "немедленному прекращению огня" на Ближнем Востоке. "На данный момент мы сделали заявление, в котором подтвердили право Израиля на самозащиту при соблюдении международного гуманитарного права… Если у нас будет другое заявление, мы обязательно его обнародуем… Но необходимо понимать, что происходящее в Газе стало результатом атаки на Израиль", - сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В Кремле и Минобороны подчеркивали, что Россия в рамках проведения спецоперации не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
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в мире, россия, израиль, украина, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, урсула фон дер ляйен, эрик мамер
В мире, Россия, Израиль, Украина, Еврокомиссия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, Урсула фон дер Ляйен, Эрик Мамер
ЕК отказалась назвать удары Израиля по Газе военными преступлениями

ЕК отказалась назвать удары по Газе военными преступлениями, как в риторике о РФ

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Европейской комиссии отказались называть удары Израиля по гражданской инфраструктуре и жилым домам в Газе "военными преступлениями" по аналогии с собственной риторикой, которая используется в отношении действий России на Украине.
Журналисты в четверг зачитали на брифинге в Брюсселе ранние заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила о якобы "ударах по гражданской инфраструктуре Украины со стороны России, лишении населения доступа к теплу, воде и пище", называя это "военными преступлениями" и "актами настоящего террора". Представители СМИ задали вопрос, считают ли в Еврокомиссии удары Израиля по критической инфраструктуре Газы также "военными преступлениям" и "актами террора".
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Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер ответил на это, что "необходимо различать нападение России" с нынешней ситуацией, "когда продолжаются атаки из Газы на Израиль, и Израиль находится в ситуации, когда он защищает себя в очень сложных условиях". "Мы здесь не можем оценивать необходимые действия Израиля в борьбе против террористов ХАМАС", - заявил он.
Представители пресс-службы Еврокомиссии также уходили от ответа и на вопрос, намерена ли ЕК призывать к "немедленному прекращению огня" на Ближнем Востоке.
"На данный момент мы сделали заявление, в котором подтвердили право Израиля на самозащиту при соблюдении международного гуманитарного права… Если у нас будет другое заявление, мы обязательно его обнародуем… Но необходимо понимать, что происходящее в Газе стало результатом атаки на Израиль", - сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В Кремле и Минобороны подчеркивали, что Россия в рамках проведения спецоперации не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
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