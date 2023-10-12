Нарышкин заявил о мечтах Запада ввергнуть Евразию в "чудовищный конфликт"
Нарышкин: Запад мечтает расчленить Россию и ввергнуть Евразию в конфликт
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Исполнение мечты Запада расчленить Россию ввергнет Евразию в "чудовищный этноконфессиональный конфликт", это понимают в Вашингтоне и Лондоне те, кто одержим идеей "поджечь" континент, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"США и другие члены семерки, а также Евросоюз активно работают против России. В частности, финансируются окопавшиеся на Западе этносепаратистские террористические структуры, открыто призывающие к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности. Среди них - "Форум свободных народов ПостРоссии", "Лига свободных наций", - сказал Нарышкин, выступая в Баку на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ. Его слова приводит пресс-бюро СВР.
Прикрываясь лозунгами так называемой деколонизации, эти объединения требуют расчленения России на несколько десятков квазигосударственных образований, причем это делается "даже с трибуны Европарламента под аплодисменты евроатлантического дипломатического и научного сообщества", добавил Нарышкин.
"Любому здравомыслящему человеку очевидно, что реализация подобных химерических устремлений привела бы к погружению Евразии в чудовищный этноконфессиональный конфликт. Конечно же, это понимают и мастера геополитики в Вашингтоне и Лондоне, что лишний раз доказывает, насколько они одержимы идеей "поджечь" Евразийский континент", - указал директор СВР.