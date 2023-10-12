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Нарышкин заявил о мечтах Запада ввергнуть Евразию в "чудовищный конфликт" - РИА Новости, 12.10.2023
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15:19 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/evraziya-1902275353.html
Нарышкин заявил о мечтах Запада ввергнуть Евразию в "чудовищный конфликт"
Нарышкин заявил о мечтах Запада ввергнуть Евразию в "чудовищный конфликт" - РИА Новости, 12.10.2023
Нарышкин заявил о мечтах Запада ввергнуть Евразию в "чудовищный конфликт"
Исполнение мечты Запада расчленить Россию ввергнет Евразию в "чудовищный этноконфессиональный конфликт", это понимают в Вашингтоне и Лондоне те, кто одержим... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:19
2023-10-12T15:19
в мире
россия
евразия
сергей нарышкин
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Исполнение мечты Запада расчленить Россию ввергнет Евразию в "чудовищный этноконфессиональный конфликт", это понимают в Вашингтоне и Лондоне те, кто одержим идеей "поджечь" континент, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "США и другие члены семерки, а также Евросоюз активно работают против России. В частности, финансируются окопавшиеся на Западе этносепаратистские террористические структуры, открыто призывающие к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности. Среди них - "Форум свободных народов ПостРоссии", "Лига свободных наций", - сказал Нарышкин, выступая в Баку на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ. Его слова приводит пресс-бюро СВР. Прикрываясь лозунгами так называемой деколонизации, эти объединения требуют расчленения России на несколько десятков квазигосударственных образований, причем это делается "даже с трибуны Европарламента под аплодисменты евроатлантического дипломатического и научного сообщества", добавил Нарышкин. "Любому здравомыслящему человеку очевидно, что реализация подобных химерических устремлений привела бы к погружению Евразии в чудовищный этноконфессиональный конфликт. Конечно же, это понимают и мастера геополитики в Вашингтоне и Лондоне, что лишний раз доказывает, насколько они одержимы идеей "поджечь" Евразийский континент", - указал директор СВР.
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в мире, россия, евразия, сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Евразия, Сергей Нарышкин, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин заявил о мечтах Запада ввергнуть Евразию в "чудовищный конфликт"

Нарышкин: Запад мечтает расчленить Россию и ввергнуть Евразию в конфликт

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Исполнение мечты Запада расчленить Россию ввергнет Евразию в "чудовищный этноконфессиональный конфликт", это понимают в Вашингтоне и Лондоне те, кто одержим идеей "поджечь" континент, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"США и другие члены семерки, а также Евросоюз активно работают против России. В частности, финансируются окопавшиеся на Западе этносепаратистские террористические структуры, открыто призывающие к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности. Среди них - "Форум свободных народов ПостРоссии", "Лига свободных наций", - сказал Нарышкин, выступая в Баку на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ. Его слова приводит пресс-бюро СВР.
Прикрываясь лозунгами так называемой деколонизации, эти объединения требуют расчленения России на несколько десятков квазигосударственных образований, причем это делается "даже с трибуны Европарламента под аплодисменты евроатлантического дипломатического и научного сообщества", добавил Нарышкин.
"Любому здравомыслящему человеку очевидно, что реализация подобных химерических устремлений привела бы к погружению Евразии в чудовищный этноконфессиональный конфликт. Конечно же, это понимают и мастера геополитики в Вашингтоне и Лондоне, что лишний раз доказывает, насколько они одержимы идеей "поджечь" Евразийский континент", - указал директор СВР.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Запад повторяет путь Гитлера, возродив нацизм, заявил Патрушев
23 июня, 12:04
 
В миреРоссияЕвразияСергей НарышкинНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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