https://ria.ru/20231012/evraziya-1902275353.html

Нарышкин заявил о мечтах Запада ввергнуть Евразию в "чудовищный конфликт"

Нарышкин заявил о мечтах Запада ввергнуть Евразию в "чудовищный конфликт" - РИА Новости, 12.10.2023

Нарышкин заявил о мечтах Запада ввергнуть Евразию в "чудовищный конфликт"

Исполнение мечты Запада расчленить Россию ввергнет Евразию в "чудовищный этноконфессиональный конфликт", это понимают в Вашингтоне и Лондоне те, кто одержим... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:19

2023-10-12T15:19

2023-10-12T15:19

в мире

россия

евразия

сергей нарышкин

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Исполнение мечты Запада расчленить Россию ввергнет Евразию в "чудовищный этноконфессиональный конфликт", это понимают в Вашингтоне и Лондоне те, кто одержим идеей "поджечь" континент, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "США и другие члены семерки, а также Евросоюз активно работают против России. В частности, финансируются окопавшиеся на Западе этносепаратистские террористические структуры, открыто призывающие к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности. Среди них - "Форум свободных народов ПостРоссии", "Лига свободных наций", - сказал Нарышкин, выступая в Баку на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ. Его слова приводит пресс-бюро СВР. Прикрываясь лозунгами так называемой деколонизации, эти объединения требуют расчленения России на несколько десятков квазигосударственных образований, причем это делается "даже с трибуны Европарламента под аплодисменты евроатлантического дипломатического и научного сообщества", добавил Нарышкин. "Любому здравомыслящему человеку очевидно, что реализация подобных химерических устремлений привела бы к погружению Евразии в чудовищный этноконфессиональный конфликт. Конечно же, это понимают и мастера геополитики в Вашингтоне и Лондоне, что лишний раз доказывает, насколько они одержимы идеей "поджечь" Евразийский континент", - указал директор СВР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евразия, сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)