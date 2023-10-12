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Рогов назвал слова Буданова о проблемах "контрнаступа" борьбой конкурентов - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/budanov-1902254112.html
Рогов назвал слова Буданова о проблемах "контрнаступа" борьбой конкурентов
Рогов назвал слова Буданова о проблемах "контрнаступа" борьбой конкурентов - РИА Новости, 12.10.2023
Рогов назвал слова Буданова о проблемах "контрнаступа" борьбой конкурентов
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал заявление начальника главного управления разведки минобороны Украины... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:17
2023-10-12T14:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
кирилл буданов
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал заявление начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, что наступление украинских войск "выбилось из графика", работой на опережение своих конкурентов на Украине и попыткой подготовить украинское общество к тяжелой правде о положении на фронтах. Ранее Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика". При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос, "пошло ли все наперекосяк", сказав лишь, что каждому нужно сделать свои выводы. "Буданов работает на опережение, озвучивая чуть раньше, чем все остальные, очевидные вещи, чтобы казаться чуть более объективным и честным, в кавычках, понятное дело, чем остальные нацистские прихвостни, готовя тем самым украинское общество к реальной правде о происходящем на линии фронта", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, Буданов этим заявлением бьет по своим конкурентам в украинской политической среде, которая представляет собой "террариум друзей". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231012/kontrnastuplenie-1902212678.html
https://ria.ru/20231011/vsu-1902066103.html
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безопасность, россия, украина, кирилл буданов, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Кирилл Буданов, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов назвал слова Буданова о проблемах "контрнаступа" борьбой конкурентов

Рогов: Буданов пытается опередить конкурентов в подготовке Украины к правде

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал заявление начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, что наступление украинских войск "выбилось из графика", работой на опережение своих конкурентов на Украине и попыткой подготовить украинское общество к тяжелой правде о положении на фронтах.
Ранее Буданов признал, что наступление ВСУ "выбилось из графика". При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос, "пошло ли все наперекосяк", сказав лишь, что каждому нужно сделать свои выводы.
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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11:51
"Буданов работает на опережение, озвучивая чуть раньше, чем все остальные, очевидные вещи, чтобы казаться чуть более объективным и честным, в кавычках, понятное дело, чем остальные нацистские прихвостни, готовя тем самым украинское общество к реальной правде о происходящем на линии фронта", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, Буданов этим заявлением бьет по своим конкурентам в украинской политической среде, которая представляет собой "террариум друзей".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Начался раздор. СМИ сообщили шокирующие новости о ВСУ
Вчера, 16:44
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаКирилл БудановВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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