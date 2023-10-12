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Иран заверил в способности гарантировать энергобезопасность стран БРИКС - РИА Новости, 12.10.2023
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04:56 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/briks-1902159984.html
Иран заверил в способности гарантировать энергобезопасность стран БРИКС
Иран заверил в способности гарантировать энергобезопасность стран БРИКС - РИА Новости, 12.10.2023
Иран заверил в способности гарантировать энергобезопасность стран БРИКС
Иранская сторона может гарантировать странам-членам БРИКС их энергетическую безопасность, а также соединить Россию с Индией, а Китай – с Африкой, такое мнение... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T04:56
2023-10-12T04:56
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ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Иранская сторона может гарантировать странам-членам БРИКС их энергетическую безопасность, а также соединить Россию с Индией, а Китай – с Африкой, такое мнение выразил в интервью РИА Новости замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани. "Наша объем торговли со странами БРИКС в 2009 году составил около 13 миллиардов долларов, в то время как к 2021 году объем достиг 39,4 миллиардов долларов, то есть объем торговли вырос ровно в три раза. Позиция Ирана как географического и транспортного коридора обеспечит взаимодействие между странами БРИКС, поскольку Иран находится на пути Китая в Африку и России в Индию, и это может быть очень полезно для развития торговых отношений между этими странами", - считает Роухани. Он подчеркнул, что Иран, обладая огромным экономическим потенциалом и уникальным геополитическим положением, может предоставить странам-членам БРИКС больше возможностей в коммерческой и энергетической сфере. "С вступлением Ирана в БРИКС выгоды этой организации и ее стран в сфере энергетики сильно возросли, особенно Саудовской Аравии. Иран может в значительной степени гарантировать энергетическую безопасность стран-членов БРИКС, а также может способствовать балансу в отношениях между странами БРИКС и Западом в энергетической сфере", - полагает иранский чиновник. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.
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иран, россия, индия, брикс, в мире
Иран, Россия, Индия, БРИКС, В мире
Иран заверил в способности гарантировать энергобезопасность стран БРИКС

Министерство экономики ИРИ: Тегеран может гарантировать БРИКС энергобезопасность

© AP Photo / Vahid SalemiНефтеперерабатывающий завод в Тегеране, Иран
Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Иранская сторона может гарантировать странам-членам БРИКС их энергетическую безопасность, а также соединить Россию с Индией, а Китай – с Африкой, такое мнение выразил в интервью РИА Новости замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани.
«
"Наша объем торговли со странами БРИКС в 2009 году составил около 13 миллиардов долларов, в то время как к 2021 году объем достиг 39,4 миллиардов долларов, то есть объем торговли вырос ровно в три раза. Позиция Ирана как географического и транспортного коридора обеспечит взаимодействие между странами БРИКС, поскольку Иран находится на пути Китая в Африку и России в Индию, и это может быть очень полезно для развития торговых отношений между этими странами", - считает Роухани.
Он подчеркнул, что Иран, обладая огромным экономическим потенциалом и уникальным геополитическим положением, может предоставить странам-членам БРИКС больше возможностей в коммерческой и энергетической сфере.
"С вступлением Ирана в БРИКС выгоды этой организации и ее стран в сфере энергетики сильно возросли, особенно Саудовской Аравии. Иран может в значительной степени гарантировать энергетическую безопасность стран-членов БРИКС, а также может способствовать балансу в отношениях между странами БРИКС и Западом в энергетической сфере", - полагает иранский чиновник.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.
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