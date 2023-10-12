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"Должно быть стыдно": пресс-секретарь Байдена устроила скандал - РИА Новости, 12.10.2023
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03:53 12.10.2023 (обновлено: 11:10 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/brifing-1902157367.html
"Должно быть стыдно": пресс-секретарь Байдена устроила скандал
"Должно быть стыдно": пресс-секретарь Байдена устроила скандал - РИА Новости, 12.10.2023
"Должно быть стыдно": пресс-секретарь Байдена устроила скандал
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер повздорила на брифинге с репортером газеты New York Post Стивеном Нельсоном, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T03:53
2023-10-12T11:10
в мире
сша
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер повздорила на брифинге с репортером газеты New York Post Стивеном Нельсоном, сообщает телеканал Fox News.Во время пресс-брифинга в среду Нельсон спросил Жан-Пьер, почему она уже длительное время не дает ему возможности задавать вопросы и игнорирует его. "И я не собираюсь давать вам эту возможность сегодня", — ответила пресс-секретарь, указав на другого репортера и дав ему слово.Как отмечает Fox, несмотря на неоднократные попытки Жан-Пьер предоставить слово другому журналисту, Нельсон настаивал на своем, обвиняя пресс-секретаря Белого дома в неуважении к СМИ."Вам должно быть стыдно за это. Внесение в черный список одной из крупнейших и наиболее читаемых газет нашей страны свидетельствует о неуважении к свободным и независимым средствам массовой информации, Карин. Это свидетельствует о презрении к свободной и независимой прессе", — возмутился он.Жан-Пьер в ответ раздраженно заявила, что позволяет задавать вопросы тем, кто также давно не имел такой возможности, после чего окончательно переключилась на другого репортера.Позднее Нельсон написал в соцсети X, что последний раз ему давали возможность задать вопрос на брифинге Белого дома в мае, а другому его коллеге из NYP — в июле, при этом майский разговор также был посвящен "проблемам со свободой прессы".
https://ria.ru/20231009/bayden-1901387049.html
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в мире, сша, карин жан-пьер
В мире, США, Карин Жан-Пьер
"Должно быть стыдно": пресс-секретарь Байдена устроила скандал

Пресс-секретарь Байдена поспорила с недовольным ее бойкотом журналистом

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. 12 октября 2023
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. 12 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. 12 октября 2023
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер повздорила на брифинге с репортером газеты New York Post Стивеном Нельсоном, сообщает телеканал Fox News.
Во время пресс-брифинга в среду Нельсон спросил Жан-Пьер, почему она уже длительное время не дает ему возможности задавать вопросы и игнорирует его. "И я не собираюсь давать вам эту возможность сегодня", — ответила пресс-секретарь, указав на другого репортера и дав ему слово.
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Как отмечает Fox, несмотря на неоднократные попытки Жан-Пьер предоставить слово другому журналисту, Нельсон настаивал на своем, обвиняя пресс-секретаря Белого дома в неуважении к СМИ.
"Вам должно быть стыдно за это. Внесение в черный список одной из крупнейших и наиболее читаемых газет нашей страны свидетельствует о неуважении к свободным и независимым средствам массовой информации, Карин. Это свидетельствует о презрении к свободной и независимой прессе", — возмутился он.
Жан-Пьер в ответ раздраженно заявила, что позволяет задавать вопросы тем, кто также давно не имел такой возможности, после чего окончательно переключилась на другого репортера.
Позднее Нельсон написал в соцсети X, что последний раз ему давали возможность задать вопрос на брифинге Белого дома в мае, а другому его коллеге из NYP — в июле, при этом майский разговор также был посвящен "проблемам со свободой прессы".
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