https://ria.ru/20231012/balticconnector-1902155459.html
В Латвии оценили угрозу от повреждения газопровода Balticconnector
В Латвии оценили угрозу от повреждения газопровода Balticconnector - РИА Новости, 12.10.2023
В Латвии оценили угрозу от повреждения газопровода Balticconnector
Остановка газопровода Balticconnector из-за повреждения не угрожает газоснабжению Латвии, в Инчукалнском газохранилище достаточно запасов, при необходимости... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T02:56
2023-10-12T02:56
2023-10-12T04:04
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Остановка газопровода Balticconnector из-за повреждения не угрожает газоснабжению Латвии, в Инчукалнском газохранилище достаточно запасов, при необходимости можно доставлять газ через СПГ-терминал в литовской Клайпеде, заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. "Хотя финско-эстонский газопровод Balticconnector в настоящее время закрыт, снабжение Латвии не под угрозой", - приводит слова Кариньша агентство LETA. По его словам, запасы в Инчукалнском газохранилище "хорошие", а инцидент с финско-эстонским газопроводом "никак не угрожает потребителям и рынку Латвии". "У Латвии остается возможность газоснабжения через Литву и Клайпедский газовый терминал. Следует добавить, что компания Latvenergo достигла соглашения (с терминалом - ред.). Latvenergo имеет многолетнее право импортировать газ через этот терминал", - сказал Кариньш. Он напомнил, что инцидент на газопроводе расследуется как возможная попытка диверсии, и призвал дождаться результатов расследования. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Во вторник норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее, что в случае подтверждения "намеренной атаки" на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии ответ НАТО будет "решительным и единым". Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. Balticconnector - газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше - 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.
https://ria.ru/20231011/intsident-1902117471.html
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финляндия, латвия, эстония, кришьянис кариньш, йенс столтенберг, latvenergo, нато, в мире
Финляндия, Латвия, Эстония, Кришьянис Кариньш, Йенс Столтенберг, Latvenergo, НАТО, В мире
В Латвии оценили угрозу от повреждения газопровода Balticconnector
МИД Латвии: остановка Balticconnector не угрожает газоснабжению страны
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Остановка газопровода Balticconnector из-за повреждения не угрожает газоснабжению Латвии, в Инчукалнском газохранилище достаточно запасов, при необходимости можно доставлять газ через СПГ-терминал в литовской Клайпеде, заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.
«
"Хотя финско-эстонский газопровод Balticconnector в настоящее время закрыт, снабжение Латвии не под угрозой", - приводит слова Кариньша агентство LETA.
По его словам, запасы в Инчукалнском газохранилище "хорошие", а инцидент с финско-эстонским газопроводом "никак не угрожает потребителям и рынку Латвии".
"У Латвии остается возможность газоснабжения через Литву
и Клайпедский газовый терминал. Следует добавить, что компания Latvenergo
достигла соглашения (с терминалом - ред.). Latvenergo имеет многолетнее право импортировать газ через этот терминал", - сказал Кариньш.
Он напомнил, что инцидент на газопроводе расследуется как возможная попытка диверсии, и призвал дождаться результатов расследования.
Газопровод Balticconnector между Эстонией
и Финляндией
не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Во вторник норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море
в районе газопровода Balticconnector. Генсек НАТО Йенс Столтенберг
заявил ранее, что в случае подтверждения "намеренной атаки" на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии ответ НАТО будет "решительным и единым".
Столтенберг прокомментировал инцидент на газопроводе Balticconnector
Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Balticconnector - газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше - 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.
Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector