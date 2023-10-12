https://ria.ru/20231012/ataki-1902171888.html

Посол в России рассказал, как Израиль планирует ответные атаки на ХАМАС

Посол в России рассказал, как Израиль планирует ответные атаки на ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023

Посол в России рассказал, как Израиль планирует ответные атаки на ХАМАС

Израиль планирует ответные атаки на ХАМАС таким образом, чтобы сохранить жизнь оказавшимся в плену заложникам, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:34

2023-10-12T08:34

2023-10-12T09:25

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израиль планирует ответные атаки на ХАМАС таким образом, чтобы сохранить жизнь оказавшимся в плену заложникам, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви. "Да, у нас есть дилемма - как это провести, потому что наша главная задача, чтобы (организация – ред.) ХАМАС перестала существовать. Чтобы больше не было угрозы нашей территории со стороны ХАМАС. Как это сделать, принимая во внимание жизнь заложников, которые не только израильтяне, но могут быть и других национальностей? Мы будем планировать так, чтобы сохранить жизнь заложникам", - сказал посол. "Конечно, сейчас ХАМАС будет стараться делать то, что мы называем "торговлей телами" или "торговлей людьми": они вернут тело, а в обмен попросят что-то для себя. Ничего нового для нас в этом нет. Мы к этому готовы, у нас есть целый аппарат, который занимается вопросом заложников", - добавил он. Дипломат отметил, что точной информации о числе и гражданстве заложников пока нет. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 1100. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории. Читайте полный текст интервью Александра Бен Цви >>

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас