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Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова - РИА Новости, 12.10.2023

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова

Дважды Краснознаменный ордена Красной звезды Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова – крупнейший военный художественный... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T01:19

2023-10-12T01:19

2023-10-12T01:19

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Дважды Краснознаменный ордена Красной звезды Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова – крупнейший военный художественный коллектив России, центральное учреждение культуры Министерства обороны Российской Федерации.Днем его рождения считается 12 октября 1928 года, когда состоялось первое концертное выступление в Центральном доме Красной Армии (ЦДКА) в составе 12 артистов: мужского вокального октета, двух танцоров, баяниста и чтеца.Первой работой коллектива стал монтаж "История 22-й Краснодарской дивизии в песнях и плясках". Материалом для него стали боевые песни, которые сами слагали бойцы этой дивизии под командованием Михаила Фрунзе. Затем появились "Поэма о Царицыне", "Первая конная", "Дальневосточная" и другие.1 декабря 1928 года ансамбль был зачислен в штат ЦДКА имени М.В. Фрунзе с наименованием "Ансамбль красноармейской песни ЦДКА". https://ria.ru/20170222/1488583794.html19 февраля 1933 года ансамбль впервые выступил в Большом театре СССР перед руководством страны, где прошла беседа руководителя коллектива Александра Александрова с руководителем государства Иосифом Сталиным, решившая дальнейшую судьбу коллектива.В 1935 году ансамбль был награжден орденом Красного Знамени, получив название "Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски СССР".В 1937 году состоялась первая зарубежная поездка коллектива на Всемирную выставку техники и искусства в Париже (Франция). 15 концертов стали триумфом ансамбля, ему был присужден Grand Prix.В первые дни Великой Отечественной войны (1941-1945) ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе. 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале Москвы артисты ансамбля впервые исполнили для отправляющихся на фронт красноармейцев ставшую впоследствии легендарной песню на стихи Василия Лебедева-Кумача "Священная война". Музыку к ней написал Александров. В ночь на новый 1944 год в эфире Всесоюзного радио в исполнении коллектива состоялась трансляция нового государственного гимна страны (музыка Александрова, слова Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана).Выступление коллектива на Ялтинской конференции союзных держав в 1945 году вызвало восхищение премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, назвавшего ансамбль "поющим оружием".Всего в годы войны ансамбль выступал в действующей армии с концертами более 1400 раз, а 742 раза – на передовой.В 1946 году коллективу было присвоено имя его основателя и первого руководителя – профессора Московской консерватории им. П.И. Чайковского, народного артиста СССР генерал-майора Александра Александрова (1883-1946), возглавлявшего ансамбль 18 лет. В 1946-1987 годах им руководил его сын – народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, генерал-майор Борис Александров. В настоящее время начальником ансамбля и его художественным руководителем является заслуженный артист России, полковник, Геннадий Саченюк.В 1949 году ансамбль получил орден Красного Знамени, став "Дважды Краснознаменным имени А.В. Александрова ансамблем песни и пляски Советской Армии".В 1979 году коллектив получил почетное звание "Академический".В 2004 году ансамбль выступал в Ватикане для папы Римского Иоанна Павла II в связи с торжествами по случаю 26-летней годовщины его понтификата.В 2009 году ансамбль участвовал в полуфинале конкурса "Евровидение" в Москве.22 ноября 2016 года музыканты ансамбля выступили на сцене Большого театра, посвятив концерт 75-летию битвы под Москвой. 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Сочи трагически погибли 64 артиста и сотрудника ансамбля. Среди погибших были художественный руководитель коллектива генерал-лейтенант Валерий Халилов, заместитель начальника ансамбля Андрей Сонников, главный хормейстер Константин Майоров и другие. Из восьмерых солистов погибли пятеро. Ансамбль потерял почти половину творческого состава. На смену им пришло пополнение – лучшие артисты со всей России. Штатная численность коллектива – 285 человек – была восстановлена. Уже 16 февраля 2017 года ансамбль представил зрителю свою программу. Для ансамбля писали песни знаменитые советские и российские композиторы – Василий Соловьев-Седой, Марк Фрадкин, Исаак Дунаевский, Матвей Блантер, Борис Мокроусов, Тихон Хренников, Александра Пахмутова и многие другие.Гастроли коллектива с триумфом прошли в более чем 70 странах мира. Ансамбль выступал в штаб-квартире НАТО (Брюссель, Бельгия), в Нью-Йорке (США) на месте трагедии 11 сентября 2001 года, пел с певицей Мирей Матье (Франция), супругой председателя КНР Пэн Лиюань, Джорджем Бушем-старшим, давал концерты в парламенте Канады, записывал гимн Великобритании и др. Одно из последних вступлений коллектива прошло 9 сентября 2023 года в Корейской Народно-Демократической Республике в честь 75-й годовщины ее образования. Коллектив из 200 артистов исполнил двухчасовую программу, в которой звучали в том числе и корейские песни на языке оригинала. За свою историю ансамбль побывал на гастролях в КНДР шесть раз: в 1962, 1986, 1991, 1998, 1999 и 2004 годах. В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений: народные песни и танцы, солдатские пляски, духовная музыка, классика русских и зарубежных композиторов.Среди солистов ансамбля выпускники российских государственных консерваторий и музыкальных академий. Произведения звучат на многих языках мира, включая испанский, китайский, иврит, индийский, турецкий и многие другие.За всю историю коллектива более 120 "александровцев" были удостоены почетных творческих званий. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира.В числе наград ансамбля – благодарность президента России (1995), премия Минобороны РФ в области культуры и искусства эстрадной группы коллектива "Александров-Парк" (2018). Удостоен иностранных орденов "Красной Звезды" (Чехословакия, 1965), "Боевых заслуг" (Монгольская Народная Республика, 1964), знамени Республики Сербской Боснии и Герцеговины с золотым венком (2017). Награжден иностранными дипломами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, ссср, москва, александр александров, иосиф сталин (джугашвили), сергей михалков, большой театр, нато, ту-154