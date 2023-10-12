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Аэрофлот на 10% увеличит количество маршрутов, на 15% — провозную емкость - РИА Новости, 12.10.2023
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20:46 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/aeroflot-1902378689.html
Аэрофлот на 10% увеличит количество маршрутов, на 15% — провозную емкость
Аэрофлот на 10% увеличит количество маршрутов, на 15% — провозную емкость - РИА Новости, 12.10.2023
Аэрофлот на 10% увеличит количество маршрутов, на 15% — провозную емкость
Группа "Аэрофлот" в осенне-зимнем расписании будет летать по 190 направлениям, из которых 104 — внутренние маршруты, говорится в релизе компании. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:46
2023-10-12T20:46
аэрофлот
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в осенне-зимнем расписании будет летать по 190 направлениям, из которых 104 — внутренние маршруты, говорится в релизе компании."Аэрофлот с 29 октября переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать по 30 марта 2024 года. В новом сезоне авиакомпания предлагает своим пассажирам полёты по 190 направлениям, из которых 104 — внутренние маршруты", - говорится в сообщении.По данным группы, общее количество направлений превосходит показатель прошлого года на 10%, а провозная ёмкость увеличится на 15%. Собственные рейсы "Аэрофлота" будут выполняться по 114 направлениям, на остальных маршрутах оператором выступит авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот").Этой зимой пассажиров ожидают новые регулярные рейсы за рубеж: из Москвы на Маврикий и в Шымкент (Казахстан), из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на Пхукет, из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх и из Казани, Новосибирска и Екатеринбурга в Дубай.Кроме этого, в расписании снова появятся рейсы из Москвы в Абу-Даби, Гонконг и Гавану, а из Санкт-Петербурга в московский аэропорт "Домодедово". Полёты в Гавану и "Домодедово" будет выполнять авиакомпания "Россия". Программа полётов за рубеж из Сочи также будет представлена рейсами "России" в Анталью, Ереван, Дубай, Стамбул, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.Сообщается также о существенном увеличении частоты полётов по ряду международных направлений: из Москвы в Дубай (до 21 рейса в неделю), Бангкок (до 10 рейсов в неделю), Пхукет (до 17 рейсов в неделю), Хургаду (до 11 рейсов в неделю), Шарм-эль-Шейх (до 10 рейсов в неделю), Мале (до 10 рейсов в неделю), Коломбо (до 4 рейсов в неделю) и Маэ (до 3 рейсов в неделю).
https://ria.ru/20231011/polety-1902096730.html
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аэрофлот
Аэрофлот
Аэрофлот на 10% увеличит количество маршрутов, на 15% — провозную емкость

Аэрофлот на 10% увеличит количество маршрутов, на 15% — провозную емкость

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в осенне-зимнем расписании будет летать по 190 направлениям, из которых 104 — внутренние маршруты, говорится в релизе компании.
"Аэрофлот с 29 октября переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать по 30 марта 2024 года. В новом сезоне авиакомпания предлагает своим пассажирам полёты по 190 направлениям, из которых 104 — внутренние маршруты", - говорится в сообщении.
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По данным группы, общее количество направлений превосходит показатель прошлого года на 10%, а провозная ёмкость увеличится на 15%. Собственные рейсы "Аэрофлота" будут выполняться по 114 направлениям, на остальных маршрутах оператором выступит авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот").
Этой зимой пассажиров ожидают новые регулярные рейсы за рубеж: из Москвы на Маврикий и в Шымкент (Казахстан), из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на Пхукет, из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх и из Казани, Новосибирска и Екатеринбурга в Дубай.
Кроме этого, в расписании снова появятся рейсы из Москвы в Абу-Даби, Гонконг и Гавану, а из Санкт-Петербурга в московский аэропорт "Домодедово". Полёты в Гавану и "Домодедово" будет выполнять авиакомпания "Россия". Программа полётов за рубеж из Сочи также будет представлена рейсами "России" в Анталью, Ереван, Дубай, Стамбул, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Сообщается также о существенном увеличении частоты полётов по ряду международных направлений: из Москвы в Дубай (до 21 рейса в неделю), Бангкок (до 10 рейсов в неделю), Пхукет (до 17 рейсов в неделю), Хургаду (до 11 рейсов в неделю), Шарм-эль-Шейх (до 10 рейсов в неделю), Мале (до 10 рейсов в неделю), Коломбо (до 4 рейсов в неделю) и Маэ (до 3 рейсов в неделю).
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