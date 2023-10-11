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Звания профессора и доцента присвоены 35 педагогам из новых регионов
Звания профессора и доцента присвоены 35 педагогам из новых регионов - РИА Новости, 11.10.2023
Звания профессора и доцента присвоены 35 педагогам из новых регионов
Минобрнауки России присвоило звания профессора и доцента первым 35 преподавателям вузов из новых регионов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:07
2023-10-11T13:07
2023-10-11T13:07
год педагога и наставника
общество
валерий фальков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минобрнауки России присвоило звания профессора и доцента первым 35 преподавателям вузов из новых регионов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Минобрнауки России присвоило ученые звания профессора и доцента первым 35 преподавателям вузов Запорожской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Все они подтвердили свое высокое педагогическое мастерство и научные достижения", - говорится в сообщении. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков напомнил, что интеграция вузов и научных организаций новых регионов в научно-образовательное пространство России ведется с 2022 года. "В приоритете правительства — безопасность учащихся и педагогов, обеспечение учебного процесса, оснащение вузов и научных организаций новых регионов. Благодарю преподавателей новых субъектов за верность профессии и самоотверженный труд. Совместно нам предстоит решить еще много важных задач для реализации научного потенциала Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении. Фальков в свою очередь добавил, что присвоение ученых званий — важный шаг, благодаря которому совместная работа по интеграции вузов новых регионов в российское научно-образовательное пространство пойдет еще быстрее. "Каждый из преподавателей, которым присуждены звания, отличается профессионализмом. Это подтверждает, что исключительное качество советской высшей школы не утеряно, и преподаватели смогут воспитать достойные кадры для экономик новых регионов", - отметил Фальков, его слова приводят в аппарате Чернышенко. Представленные документы рассмотрели в соответствии с решением правительства РФ об особом регулировании отношений в сфере науки и образования в новых регионах, по итогам экспертной оценки, ученое звание профессора присвоено девяти преподавателям, доцента — 26, всего из новых регионов поступило 46 аттестационных дел соискателей ученых званий, заключили в аппарате вице-премьера.
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общество, валерий фальков
Год педагога и наставника, Общество, Валерий Фальков
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минобрнауки России присвоило звания профессора и доцента первым 35 преподавателям вузов из новых регионов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Минобрнауки России присвоило ученые звания профессора и доцента первым 35 преподавателям вузов Запорожской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Все они подтвердили свое высокое педагогическое мастерство и научные достижения", - говорится в сообщении.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков напомнил, что интеграция вузов и научных организаций новых регионов в научно-образовательное пространство России ведется с 2022 года.
"В приоритете правительства — безопасность учащихся и педагогов, обеспечение учебного процесса, оснащение вузов и научных организаций новых регионов. Благодарю преподавателей новых субъектов за верность профессии и самоотверженный труд. Совместно нам предстоит решить еще много важных задач для реализации научного потенциала Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении.
Фальков в свою очередь добавил, что присвоение ученых званий — важный шаг, благодаря которому совместная работа по интеграции вузов новых регионов в российское научно-образовательное пространство пойдет еще быстрее.
"Каждый из преподавателей, которым присуждены звания, отличается профессионализмом. Это подтверждает, что исключительное качество советской высшей школы не утеряно, и преподаватели смогут воспитать достойные кадры для экономик новых регионов", - отметил Фальков, его слова приводят в аппарате Чернышенко.
Представленные документы рассмотрели в соответствии с решением правительства РФ об особом регулировании отношений в сфере науки и образования в новых регионах, по итогам экспертной оценки, ученое звание профессора присвоено девяти преподавателям, доцента — 26, всего из новых регионов поступило 46 аттестационных дел соискателей ученых званий, заключили в аппарате вице-премьера.