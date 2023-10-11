https://ria.ru/20231011/zvaniya-1901991880.html

Звания профессора и доцента присвоены 35 педагогам из новых регионов

Звания профессора и доцента присвоены 35 педагогам из новых регионов - РИА Новости, 11.10.2023

Звания профессора и доцента присвоены 35 педагогам из новых регионов

Минобрнауки России присвоило звания профессора и доцента первым 35 преподавателям вузов из новых регионов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:07

2023-10-11T13:07

2023-10-11T13:07

год педагога и наставника

общество

валерий фальков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минобрнауки России присвоило звания профессора и доцента первым 35 преподавателям вузов из новых регионов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Минобрнауки России присвоило ученые звания профессора и доцента первым 35 преподавателям вузов Запорожской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Все они подтвердили свое высокое педагогическое мастерство и научные достижения", - говорится в сообщении. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков напомнил, что интеграция вузов и научных организаций новых регионов в научно-образовательное пространство России ведется с 2022 года. "В приоритете правительства — безопасность учащихся и педагогов, обеспечение учебного процесса, оснащение вузов и научных организаций новых регионов. Благодарю преподавателей новых субъектов за верность профессии и самоотверженный труд. Совместно нам предстоит решить еще много важных задач для реализации научного потенциала Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении. Фальков в свою очередь добавил, что присвоение ученых званий — важный шаг, благодаря которому совместная работа по интеграции вузов новых регионов в российское научно-образовательное пространство пойдет еще быстрее. "Каждый из преподавателей, которым присуждены звания, отличается профессионализмом. Это подтверждает, что исключительное качество советской высшей школы не утеряно, и преподаватели смогут воспитать достойные кадры для экономик новых регионов", - отметил Фальков, его слова приводят в аппарате Чернышенко. Представленные документы рассмотрели в соответствии с решением правительства РФ об особом регулировании отношений в сфере науки и образования в новых регионах, по итогам экспертной оценки, ученое звание профессора присвоено девяти преподавателям, доцента — 26, всего из новых регионов поступило 46 аттестационных дел соискателей ученых званий, заключили в аппарате вице-премьера.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валерий фальков