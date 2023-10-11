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СМИ: число израильтян, погибших из-за эскалации, превысило 1,2 тысячи - РИА Новости, 11.10.2023
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06:53 11.10.2023 (обновлено: 08:51 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/zhertvy-1901907567.html
СМИ: число израильтян, погибших из-за эскалации, превысило 1,2 тысячи
СМИ: число израильтян, погибших из-за эскалации, превысило 1,2 тысячи - РИА Новости, 11.10.2023
СМИ: число израильтян, погибших из-за эскалации, превысило 1,2 тысячи
Число жителей Израиля, погибших при эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек, пишет газета Times of Israel. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T06:53
2023-10-11T08:51
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
палестина
сша
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Число жителей Израиля, погибших при эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек, пишет газета Times of Israel.&quot;Число погибших в результате ударной атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу продолжает расти, превысив 1200 человек по состоянию на утро среды&quot;, — говорится в сообщении.Ранее израильское посольство в США заявляло о гибели более тысячи жителей страны.В свою очередь, Times of Israel сообщила, что число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля выросло на 14 — до 170 человек.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
https://ria.ru/20231010/vykhodtsy-1901873825.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, сша, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Палестина, США, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН
СМИ: число израильтян, погибших из-за эскалации, превысило 1,2 тысячи

Times of Israel: число погибших из-за эскалации израильтян превысило 1,2 тысячи

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильские пожарные ликвидируют пожар на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Ашкелоне
Израильские пожарные ликвидируют пожар на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильские пожарные ликвидируют пожар на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Ашкелоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Число жителей Израиля, погибших при эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек, пишет газета Times of Israel.
«

"Число погибших в результате ударной атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу продолжает расти, превысив 1200 человек по состоянию на утро среды", — говорится в сообщении.

Ранее израильское посольство в США заявляло о гибели более тысячи жителей страны.
В свою очередь, Times of Israel сообщила, что число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля выросло на 14 — до 170 человек.

Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
Поврежденный дом после попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Источник: в Израиле погибли выходцы из Дербента с израильским гражданством
Вчера, 20:55
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреПалестинаСШАБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасООН
 
 
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