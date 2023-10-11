https://ria.ru/20231011/zhertvy-1901907567.html

СМИ: число израильтян, погибших из-за эскалации, превысило 1,2 тысячи

СМИ: число израильтян, погибших из-за эскалации, превысило 1,2 тысячи - РИА Новости, 11.10.2023

СМИ: число израильтян, погибших из-за эскалации, превысило 1,2 тысячи

Число жителей Израиля, погибших при эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек, пишет газета Times of Israel. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T06:53

2023-10-11T06:53

2023-10-11T08:51

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

палестина

сша

биньямин нетаньяху

сергей лавров

хамас

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Число жителей Израиля, погибших при эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек, пишет газета Times of Israel."Число погибших в результате ударной атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу продолжает расти, превысив 1200 человек по состоянию на утро среды", — говорится в сообщении.Ранее израильское посольство в США заявляло о гибели более тысячи жителей страны.В свою очередь, Times of Israel сообщила, что число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля выросло на 14 — до 170 человек.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.

https://ria.ru/20231010/vykhodtsy-1901873825.html

израиль

палестина

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, сша, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон