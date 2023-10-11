СМИ: число израильтян, погибших из-за эскалации, превысило 1,2 тысячи
Times of Israel: число погибших из-за эскалации израильтян превысило 1,2 тысячи
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильские пожарные ликвидируют пожар на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Ашкелоне
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильские пожарные ликвидируют пожар на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Ашкелоне
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Число жителей Израиля, погибших при эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек, пишет газета Times of Israel.
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"Число погибших в результате ударной атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу продолжает расти, превысив 1200 человек по состоянию на утро среды", — говорится в сообщении.
Ранее израильское посольство в США заявляло о гибели более тысячи жителей страны.
В свою очередь, Times of Israel сообщила, что число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля выросло на 14 — до 170 человек.
Обострение палестино-израильского конфликта
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.