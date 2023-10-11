https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1902081803.html
Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе
Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе - РИА Новости, 11.10.2023
Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе
Владимир Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать Европе и США, чувствует это и начинает метаться, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:29
2023-10-11T17:29
2023-10-11T17:56
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
евросоюз
сша
россия
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать Европе и США, чувствует это и начинает метаться, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Зеленский находится в достаточно сложном положении. Это очевидно. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги. Если Украина - это самая знаменитая страна, просто оазис коррупции на Земле, конечно, это никому не нравится", - заявил он."Это недовольство Зеленским будет расти. Он это чувствует, и он начинает метаться. Плюс к этому - у него срабатывает такая профессиональная жадность - как же причитающееся мне вооружение будут отдавать Израилю. Дела у него не так просты, традиционно они уже избаловались и привыкли к менторским замашкам. Посмотрим, как будет дальше", - сказал он. Кадры интервью опубликованы в Telegram-канале Павла Зарубина.
https://ria.ru/20231009/rasplata-1901379450.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, В мире, Евросоюз, США, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе
Песков заявил о сложном положении Зеленского, который начинает надоедать Западу