https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1902081803.html

Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе

Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе - РИА Новости, 11.10.2023

Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе

Владимир Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать Европе и США, чувствует это и начинает метаться, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:29

2023-10-11T17:29

2023-10-11T17:56

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

в мире

евросоюз

сша

россия

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать Европе и США, чувствует это и начинает метаться, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Зеленский находится в достаточно сложном положении. Это очевидно. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги. Если Украина - это самая знаменитая страна, просто оазис коррупции на Земле, конечно, это никому не нравится", - заявил он."Это недовольство Зеленским будет расти. Он это чувствует, и он начинает метаться. Плюс к этому - у него срабатывает такая профессиональная жадность - как же причитающееся мне вооружение будут отдавать Израилю. Дела у него не так просты, традиционно они уже избаловались и привыкли к менторским замашкам. Посмотрим, как будет дальше", - сказал он. Кадры интервью опубликованы в Telegram-канале Павла Зарубина.

https://ria.ru/20231009/rasplata-1901379450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, евросоюз, сша, россия, дмитрий песков, павел зарубин, ситуация в днр и лнр