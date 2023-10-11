Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 11.10.2023 (обновлено: 17:56 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1902081803.html
Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе
Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе - РИА Новости, 11.10.2023
Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе
Владимир Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать Европе и США, чувствует это и начинает метаться, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:29
2023-10-11T17:56
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
евросоюз
сша
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать Европе и США, чувствует это и начинает метаться, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Зеленский находится в достаточно сложном положении. Это очевидно. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги. Если Украина - это самая знаменитая страна, просто оазис коррупции на Земле, конечно, это никому не нравится", - заявил он."Это недовольство Зеленским будет расти. Он это чувствует, и он начинает метаться. Плюс к этому - у него срабатывает такая профессиональная жадность - как же причитающееся мне вооружение будут отдавать Израилю. Дела у него не так просты, традиционно они уже избаловались и привыкли к менторским замашкам. Посмотрим, как будет дальше", - сказал он. Кадры интервью опубликованы в Telegram-канале Павла Зарубина.
https://ria.ru/20231009/rasplata-1901379450.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_89:0:2704:1961_1920x0_80_0_0_1616decb6a3b738c30e53f7bff7329c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, в мире, евросоюз, сша, россия, дмитрий песков, павел зарубин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, В мире, Евросоюз, США, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе

Песков заявил о сложном положении Зеленского, который начинает надоедать Западу

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать Европе и США, чувствует это и начинает метаться, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Зеленский находится в достаточно сложном положении. Это очевидно. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги. Если Украина - это самая знаменитая страна, просто оазис коррупции на Земле, конечно, это никому не нравится", - заявил он.
"Это недовольство Зеленским будет расти. Он это чувствует, и он начинает метаться. Плюс к этому - у него срабатывает такая профессиональная жадность - как же причитающееся мне вооружение будут отдавать Израилю. Дела у него не так просты, традиционно они уже избаловались и привыкли к менторским замашкам. Посмотрим, как будет дальше", - сказал он. Кадры интервью опубликованы в Telegram-канале Павла Зарубина.
Владимир Зеленский и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Будет расплата. Одна ошибка Байдена хоронит Украину
9 октября, 01:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВ миреЕвросоюзСШАРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала