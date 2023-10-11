Гагин объяснил, почему Зеленскому выгодно продолжение конфликта
Гагин: Зеленскому выгодно продолжение конфликта на Украине, иначе его ждет суд
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимиру Зеленскому выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался - в противном случае его ждет суд за военные преступления и коррупцию, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что тот будет баллотироваться на второй срок, только если выборы пройдут во время продолжения конфликта.
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"Я тут с ним абсолютно спорить не стану, потому что, естественно, и для него, и для его кабинета, его всей банды выгодно оставаться на месте и выгодно, чтобы война продолжалась, потому что как только закончится война, я предполагаю, что этих людей будут судить. Их будут судить по законам Украины, за военные преступления перед Российской Федерацией, народом Донбасса, в том числе и за преступления перед народом Украины", - отметил Гагин.
По его словам, Зеленский может оставаться президентом только в том случае, если идет военный конфликт, он имеет "некую неприкосновенность", но как только это прекратится, "его на вилы поднимет собственный народ".
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"И точно также его будут судить, наверное, за преступления перед Соединенными Штатами, как основным спонсором этой войны, за коррупционные действия. Я так думаю, там же подключатся власти Израиля, потому что именно украинским оружием, которое было поставлено странами НАТО Украине, Израиль был атакован буквально недавно", - добавил советник Пушилина.