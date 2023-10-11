https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1902017459.html

Гагин объяснил, почему Зеленскому выгодно продолжение конфликта

Гагин объяснил, почему Зеленскому выгодно продолжение конфликта - РИА Новости, 11.10.2023

Гагин объяснил, почему Зеленскому выгодно продолжение конфликта

Владимиру Зеленскому выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался - в противном случае его ждет суд за военные преступления и коррупцию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:29

2023-10-11T14:29

2023-10-11T14:29

специальная военная операция на украине

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израиль

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владимир зеленский

денис пушилин

ян гагин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимиру Зеленскому выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался - в противном случае его ждет суд за военные преступления и коррупцию, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что тот будет баллотироваться на второй срок, только если выборы пройдут во время продолжения конфликта. "Я тут с ним абсолютно спорить не стану, потому что, естественно, и для него, и для его кабинета, его всей банды выгодно оставаться на месте и выгодно, чтобы война продолжалась, потому что как только закончится война, я предполагаю, что этих людей будут судить. Их будут судить по законам Украины, за военные преступления перед Российской Федерацией, народом Донбасса, в том числе и за преступления перед народом Украины", - отметил Гагин. По его словам, Зеленский может оставаться президентом только в том случае, если идет военный конфликт, он имеет "некую неприкосновенность", но как только это прекратится, "его на вилы поднимет собственный народ". "И точно также его будут судить, наверное, за преступления перед Соединенными Штатами, как основным спонсором этой войны, за коррупционные действия. Я так думаю, там же подключатся власти Израиля, потому что именно украинским оружием, которое было поставлено странами НАТО Украине, Израиль был атакован буквально недавно", - добавил советник Пушилина.

https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1898126524.html

https://ria.ru/20230920/ssha-1897589418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, израиль, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, ян гагин, нато