https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1901900718.html

Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины

Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины - РИА Новости, 11.10.2023

Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины

Эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине, заявил в интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T03:16

2023-10-11T03:16

2023-10-11T04:58

в мире

израиль

украина

владимир зеленский

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине, заявил в интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский."Существует риск того, что международное внимание отвлечется от Украины, и это будет иметь последствия", - выразил опасение он.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и перенаправить всю помощь туда, вместо Украины.

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в мире, израиль, украина, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас