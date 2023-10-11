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Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины
Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины - РИА Новости, 11.10.2023
Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины
Эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине, заявил в интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T03:16
2023-10-11T03:16
2023-10-11T04:58
в мире
израиль
украина
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине, заявил в интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский."Существует риск того, что международное внимание отвлечется от Украины, и это будет иметь последствия", - выразил опасение он.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и перенаправить всю помощь туда, вместо Украины.
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в мире, израиль, украина, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас
Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины
Зеленский заявил об отвлечении внимания от Украины из-за эскалации в Израиле