Рейтинг@Mail.ru
Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 11.10.2023 (обновлено: 22:52 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html
Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад
Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад - РИА Новости, 11.10.2023
Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад
Сегодня первые полосы мировых СМИ вышли с материалами о кошмарном преступлении ХАМАС, которое в одном из израильских поселений устроило резню, в том числе убив... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:13
2023-10-11T22:52
аналитика
израиль
палестина
тель-авив
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901976067_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_3ce1b93ec09c30dd6eb10f255c39f08d.jpg
Сегодня первые полосы мировых СМИ вышли с материалами о кошмарном преступлении ХАМАС, которое в одном из израильских поселений устроило резню, в том числе убив 40 детей, некоторые из которых были обезглавлены.Новость эта — вранье. Вернее, кровавая расправа в кибуце действительно произошла, но приведенные цифры оказались ложью. Как будто убийство пяти или десяти детей выглядело недостаточно трагично. Причем точно известен механизм его возникновения. Вчера вечером корреспондент израильского иновещательного телеканала i24News Николь Зедек в репортаже рассказала о чудовищном преступлении в кибуце Кфар-Аза. Информация, разумеется, разлетелась по миру со скоростью лесного пожара. Однако уже спустя пару часов пришло опровержение от официальных лиц Тель-Авива, которые заявили, что ни о чем таком не знают. Журналистка начала оправдываться, что ей, мол, об этом рассказали солдаты, которые находились под стрессом от происходящего и могли не вполне точно описать увиденное. Однако фейк уже начал жить своей жизнью, чтобы сегодня вылиться на главные страницы Times и других западных СМИ.А вот дальше начинается интересное.Если бы выдумка касалась России, можно не сомневаться, что ее продолжили бы тиражировать и раздувать, чтобы в конце концов тихо похоронить в медиаархивах, когда она отработает свое. Но дело касается палестино-израильского конфликта и тут все куда сложнее.Общественное мнение Запада (особенно Европы) сильно расколото по вопросу: общественная поддержка Палестины там исторически сильна. Причем проблема далеко не только в мусульманских общинах, сильно разросшихся за последние десятилетия и чьи симпатии очевидны. Местные левые традиционно тяготеют к пропалестинским позициям, а правые, в свою очередь, к произраильским.Действия ХАМАС 7 октября впечатлили мир своей эффективностью (оборона и система безопасности Израиля на несколько часов оказались в коллапсе) — и одновременно шокировали своей жестокостью, жертвами которой стали сотни мирных граждан.Для еврейского государства это был уникальный шанс перетянуть на свою сторону немалую часть мирового сообщества — заручиться его поддержкой (или хотя бы нейтралитетом) и переиграть ситуацию в регионе в свою пользу. Израиль этот шанс успешно профукал, потому что его методы оказались не лучше хамасовских, а высказывания официальных лиц близки к откровенно нацистским. Снос жилых кварталов бомбардировками, тотальная блокада трех миллионов человек, дикий в своей жестокости запрет на поставки гуманитарных грузов в Газу из Египта с уничтожением пограничного перехода.Мир видит доведенную до края взаимную ненависть, обе стороны которой отказались от соблюдения законов войны и базовых гуманитарных принципов. В таком конфликте невовлеченному наблюдателю невозможно выбрать сторону, которая вызывает сочувствие и симпатию, основываясь на том, что она более привержена принципам гуманизма и морали. Тут начинают работать другие механизмы. В том числе и поэтому большая часть мира стоит на простой и понятной позиции: любое насилие надо прекратить — и выполнить наконец давным-давно принятое ООН решение о создании палестинского государства.У Запада же ситуация куда сложнее. Палестино-израильский конфликт для него не какой-то отдаленный, подобно войне в Ираке или Афганистане. Уже Украина внятно дала понять, что благословенные времена западных военных кампаний, никак не затрагивавшие американского и европейского обывателя, прошли. Но с Ближним Востоком все еще хуже — именно в силу обширной арабской и в целом мусульманской общины внутри самого Запада. Даже в США, которые исконно, вне зависимости от партийной принадлежности действующей администрации, были опорой Израиля, проросло и укрепилось влиятельное пропалестинское лобби, и именно в Демократической партии.Фейк про обезглавленных детей стал просто подарком Николь Зедек противникам Израиля, потому что он теперь — неубиваемый козырь в руках сторонников Палестины по обвинению во вранье и произраильской пропаганде любых недружественных к ним СМИ и политиков. И это в первую очередь именно внутризападный конфликт, а опубликовавшие разоблаченную еще до выхода в свет фальшивку медиа нанесли очередной удар по и так обрушившемуся к ним доверию.В заключение стоит сказать, что подобная "журналистика" оскорбляет реальных жертв атаки 7 октября, как будто их смертей недостаточно для произведения желаемого медийно-политического эффекта. Но это пусть остается на совести Николь Зедек и ее коллег, растиражировавших вранье. Впрочем, как и было сказано, с моралью и гуманизмом в происходящем большие проблемы с обеих сторон.
https://ria.ru/20231011/khamas-1901986688.html
https://ria.ru/20231011/udar-1901937768.html
https://ria.ru/20231011/magate-1901924313.html
https://ria.ru/20231011/voennye-1901920546.html
https://ria.ru/20231011/izrail-1901959577.html
израиль
палестина
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901976067_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd967a205d127a56f2187ed1368ee441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, израиль, палестина, тель-авив, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Аналитика, Израиль, Палестина, Тель-Авив, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад

© AFP 2023 / Thomas CoexСломанные ворота в кибуц Кфар-Аза. 10 октября 2023 года
Сломанные ворота в кибуц Кфар-Аза. 10 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AFP 2023 / Thomas Coex
Сломанные ворота в кибуц Кфар-Аза. 10 октября 2023 года
Читать ria.ru в
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Сегодня первые полосы мировых СМИ вышли с материалами о кошмарном преступлении ХАМАС, которое в одном из израильских поселений устроило резню, в том числе убив 40 детей, некоторые из которых были обезглавлены.
Новость эта — вранье. Вернее, кровавая расправа в кибуце действительно произошла, но приведенные цифры оказались ложью. Как будто убийство пяти или десяти детей выглядело недостаточно трагично. Причем точно известен механизм его возникновения. Вчера вечером корреспондент израильского иновещательного телеканала i24News Николь Зедек в репортаже рассказала о чудовищном преступлении в кибуце Кфар-Аза. Информация, разумеется, разлетелась по миру со скоростью лесного пожара. Однако уже спустя пару часов пришло опровержение от официальных лиц Тель-Авива, которые заявили, что ни о чем таком не знают. Журналистка начала оправдываться, что ей, мол, об этом рассказали солдаты, которые находились под стрессом от происходящего и могли не вполне точно описать увиденное. Однако фейк уже начал жить своей жизнью, чтобы сегодня вылиться на главные страницы Times и других западных СМИ.
Члены движения Хамас - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Движение ХАМАС обвинило западные СМИ во лжи
Вчера, 12:47
А вот дальше начинается интересное.
Если бы выдумка касалась России, можно не сомневаться, что ее продолжили бы тиражировать и раздувать, чтобы в конце концов тихо похоронить в медиаархивах, когда она отработает свое. Но дело касается палестино-израильского конфликта и тут все куда сложнее.
Общественное мнение Запада (особенно Европы) сильно расколото по вопросу: общественная поддержка Палестины там исторически сильна. Причем проблема далеко не только в мусульманских общинах, сильно разросшихся за последние десятилетия и чьи симпатии очевидны. Местные левые традиционно тяготеют к пропалестинским позициям, а правые, в свою очередь, к произраильским.
Последствия разрушений от израильского авиаудара в городе Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом
Вчера, 10:44
Действия ХАМАС 7 октября впечатлили мир своей эффективностью (оборона и система безопасности Израиля на несколько часов оказались в коллапсе) — и одновременно шокировали своей жестокостью, жертвами которой стали сотни мирных граждан.
Для еврейского государства это был уникальный шанс перетянуть на свою сторону немалую часть мирового сообщества — заручиться его поддержкой (или хотя бы нейтралитетом) и переиграть ситуацию в регионе в свою пользу. Израиль этот шанс успешно профукал, потому что его методы оказались не лучше хамасовских, а высказывания официальных лиц близки к откровенно нацистским. Снос жилых кварталов бомбардировками, тотальная блокада трех миллионов человек, дикий в своей жестокости запрет на поставки гуманитарных грузов в Газу из Египта с уничтожением пограничного перехода.
Житель сектора Газа у зданий, разрушенных в результате израильских авиаударов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке
Вчера, 09:43
Мир видит доведенную до края взаимную ненависть, обе стороны которой отказались от соблюдения законов войны и базовых гуманитарных принципов. В таком конфликте невовлеченному наблюдателю невозможно выбрать сторону, которая вызывает сочувствие и симпатию, основываясь на том, что она более привержена принципам гуманизма и морали. Тут начинают работать другие механизмы. В том числе и поэтому большая часть мира стоит на простой и понятной позиции: любое насилие надо прекратить — и выполнить наконец давным-давно принятое ООН решение о создании палестинского государства.
У Запада же ситуация куда сложнее. Палестино-израильский конфликт для него не какой-то отдаленный, подобно войне в Ираке или Афганистане. Уже Украина внятно дала понять, что благословенные времена западных военных кампаний, никак не затрагивавшие американского и европейского обывателя, прошли. Но с Ближним Востоком все еще хуже — именно в силу обширной арабской и в целом мусульманской общины внутри самого Запада. Даже в США, которые исконно, вне зависимости от партийной принадлежности действующей администрации, были опорой Израиля, проросло и укрепилось влиятельное пропалестинское лобби, и именно в Демократической партии.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
США вывезли из Израиля военных после начала операции ХАМАС, пишут СМИ
Вчера, 09:10
Фейк про обезглавленных детей стал просто подарком Николь Зедек противникам Израиля, потому что он теперь — неубиваемый козырь в руках сторонников Палестины по обвинению во вранье и произраильской пропаганде любых недружественных к ним СМИ и политиков. И это в первую очередь именно внутризападный конфликт, а опубликовавшие разоблаченную еще до выхода в свет фальшивку медиа нанесли очередной удар по и так обрушившемуся к ним доверию.
В заключение стоит сказать, что подобная "журналистика" оскорбляет реальных жертв атаки 7 октября, как будто их смертей недостаточно для произведения желаемого медийно-политического эффекта. Но это пусть остается на совести Николь Зедек и ее коллег, растиражировавших вранье. Впрочем, как и было сказано, с моралью и гуманизмом в происходящем большие проблемы с обеих сторон.
Сгоревшие и брошенные автомобили на дороге в Сдероте - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Песков заявил о важности сбалансированного подхода к Израилю и Палестине
Вчера, 11:31
 
АналитикаИзраильПалестинаТель-АвивХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала