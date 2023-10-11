https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html

Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад

Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад - РИА Новости, 11.10.2023

Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад

Сегодня первые полосы мировых СМИ вышли с материалами о кошмарном преступлении ХАМАС, которое в одном из израильских поселений устроило резню, в том числе убив... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:13

2023-10-11T13:13

2023-10-11T22:52

аналитика

израиль

палестина

тель-авив

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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Сегодня первые полосы мировых СМИ вышли с материалами о кошмарном преступлении ХАМАС, которое в одном из израильских поселений устроило резню, в том числе убив 40 детей, некоторые из которых были обезглавлены.Новость эта — вранье. Вернее, кровавая расправа в кибуце действительно произошла, но приведенные цифры оказались ложью. Как будто убийство пяти или десяти детей выглядело недостаточно трагично. Причем точно известен механизм его возникновения. Вчера вечером корреспондент израильского иновещательного телеканала i24News Николь Зедек в репортаже рассказала о чудовищном преступлении в кибуце Кфар-Аза. Информация, разумеется, разлетелась по миру со скоростью лесного пожара. Однако уже спустя пару часов пришло опровержение от официальных лиц Тель-Авива, которые заявили, что ни о чем таком не знают. Журналистка начала оправдываться, что ей, мол, об этом рассказали солдаты, которые находились под стрессом от происходящего и могли не вполне точно описать увиденное. Однако фейк уже начал жить своей жизнью, чтобы сегодня вылиться на главные страницы Times и других западных СМИ.А вот дальше начинается интересное.Если бы выдумка касалась России, можно не сомневаться, что ее продолжили бы тиражировать и раздувать, чтобы в конце концов тихо похоронить в медиаархивах, когда она отработает свое. Но дело касается палестино-израильского конфликта и тут все куда сложнее.Общественное мнение Запада (особенно Европы) сильно расколото по вопросу: общественная поддержка Палестины там исторически сильна. Причем проблема далеко не только в мусульманских общинах, сильно разросшихся за последние десятилетия и чьи симпатии очевидны. Местные левые традиционно тяготеют к пропалестинским позициям, а правые, в свою очередь, к произраильским.Действия ХАМАС 7 октября впечатлили мир своей эффективностью (оборона и система безопасности Израиля на несколько часов оказались в коллапсе) — и одновременно шокировали своей жестокостью, жертвами которой стали сотни мирных граждан.Для еврейского государства это был уникальный шанс перетянуть на свою сторону немалую часть мирового сообщества — заручиться его поддержкой (или хотя бы нейтралитетом) и переиграть ситуацию в регионе в свою пользу. Израиль этот шанс успешно профукал, потому что его методы оказались не лучше хамасовских, а высказывания официальных лиц близки к откровенно нацистским. Снос жилых кварталов бомбардировками, тотальная блокада трех миллионов человек, дикий в своей жестокости запрет на поставки гуманитарных грузов в Газу из Египта с уничтожением пограничного перехода.Мир видит доведенную до края взаимную ненависть, обе стороны которой отказались от соблюдения законов войны и базовых гуманитарных принципов. В таком конфликте невовлеченному наблюдателю невозможно выбрать сторону, которая вызывает сочувствие и симпатию, основываясь на том, что она более привержена принципам гуманизма и морали. Тут начинают работать другие механизмы. В том числе и поэтому большая часть мира стоит на простой и понятной позиции: любое насилие надо прекратить — и выполнить наконец давным-давно принятое ООН решение о создании палестинского государства.У Запада же ситуация куда сложнее. Палестино-израильский конфликт для него не какой-то отдаленный, подобно войне в Ираке или Афганистане. Уже Украина внятно дала понять, что благословенные времена западных военных кампаний, никак не затрагивавшие американского и европейского обывателя, прошли. Но с Ближним Востоком все еще хуже — именно в силу обширной арабской и в целом мусульманской общины внутри самого Запада. Даже в США, которые исконно, вне зависимости от партийной принадлежности действующей администрации, были опорой Израиля, проросло и укрепилось влиятельное пропалестинское лобби, и именно в Демократической партии.Фейк про обезглавленных детей стал просто подарком Николь Зедек противникам Израиля, потому что он теперь — неубиваемый козырь в руках сторонников Палестины по обвинению во вранье и произраильской пропаганде любых недружественных к ним СМИ и политиков. И это в первую очередь именно внутризападный конфликт, а опубликовавшие разоблаченную еще до выхода в свет фальшивку медиа нанесли очередной удар по и так обрушившемуся к ним доверию.В заключение стоит сказать, что подобная "журналистика" оскорбляет реальных жертв атаки 7 октября, как будто их смертей недостаточно для произведения желаемого медийно-политического эффекта. Но это пусть остается на совести Николь Зедек и ее коллег, растиражировавших вранье. Впрочем, как и было сказано, с моралью и гуманизмом в происходящем большие проблемы с обеих сторон.

https://ria.ru/20231011/khamas-1901986688.html

https://ria.ru/20231011/udar-1901937768.html

https://ria.ru/20231011/magate-1901924313.html

https://ria.ru/20231011/voennye-1901920546.html

https://ria.ru/20231011/izrail-1901959577.html

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тель-авив

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аналитика, израиль, палестина, тель-авив, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году