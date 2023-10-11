https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада

Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада - РИА Новости, 11.10.2023

Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада

На наших глазах произошел феномен: сразу несколько влиятельных государств — судя по всему, не сговариваясь, — мгновенно высказали почти дословно одинаковые... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:00

2023-10-11T08:00

2023-10-11T08:08

аналитика

в мире

цены на нефть

ближний восток

израиль

китай

владимир путин

ахмед абуль гейт

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На наших глазах произошел феномен: сразу несколько влиятельных государств — судя по всему, не сговариваясь, — мгновенно высказали почти дословно одинаковые позиции по поводу войны в Израиле и Газе. И все эти государства — из того самого мирового большинства, которое так неприятно удивило Запад по ходу развития кризиса на Украине.Китай вроде бы очень далеко расположен от Ближнего Востока и тамошние события его непосредственно не касаются? Не совсем. Но в любом случае интересно наблюдать, как обозначили свою позицию китайцы. Она, если коротко, сильно напоминает формулировки арабских стран, стран мусульманских (типа Индонезии, которая к Китаю достаточно близка). И позицию России.Что касается Москвы, то чисто случайно палестинские события совпали с приездом сюда премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, и на встрече с ним российский президент Владимир Путин высказался так: необходимо решить вопрос с формированием суверенного палестинского государства. "И украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны".Добавим к этому приезд накануне генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта. На встрече с ним Сергей Лавров высказался так: "Осуждаем насилие в любых формах и проявлениях. Призываем всех твердо выступить за прекращение любых боевых действий". И ровно то же говорят в Пекине и еще в столицах множества государств.И в чем же здесь разница с американским или "вообще западным" подходом к делу? Вот тут очень полезно передать слово китайцам. Не официальным представителям, которые известны своей сдержанностью, а, например, редакционным статьям и авторским комментариям англоязычной Global Times. Тут четко описывается ситуация: разница в том, что Запад поддерживает израильскую идею полной зачистки (разгрома, блокады) сектора Газа с населением два-три миллиона. А мы — мировое большинство — говорим, что не надо создавать гуманитарную катастрофу после военной, хуже будет: будет разрастание конфликта на весь Ближний Восток.И еще одна до боли знакомая особенность западной позиции в этой истории: выражаясь словами Global Times, "мы заметили", что по меньшей мере США опять, как с Украиной, все свои дипломатические усилия бросили на принуждение десятков стран мира выбрать только одну сторону конфликта. Госсекретарь Тони Блинкен даже составляет черные списки стран, которые "не осудили" палестинцев, и так далее. Запад опять раздувает огонь вместо того, чтобы его гасить, замечает публикация. В общем, мало им было провала по Украине, сейчас все снова и опять.Какие планы и реальности стоят за позицией Пекина и прочего мирового большинства? Дело в том, что Ближний Восток сегодня — очень вкусное место для всех, кто строит долгосрочные планы экономического развития. Например, десять лет назад Китай мог думать, что создание торговой инфраструктуры по плану "Пояс и путь" конечной точкой имеет Европу. Но сегодня получается, что торговать будет легче и интереснее с Ближним Востоком, Африкой и так далее. И это даже не говоря о том, что немалую часть своей нефти Китай импортирует из Саудовской Аравии и Ирана.В этом году всех поразил успех китайской дипломатии: ей удалось запустить процесс нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Их нелюбовь была главным нервом всего противостояния в регионе. Дело в том, что с Ближнего Востока начали отползать США и невозможное — мир и гармония — вдруг оказалось возможным.Но тут империя нанесла ответный удар: начала сближать саудовцев и Израиль, заодно придумав свой, альтернативный "Пояс и путь" из Индии на Ближний Восток. И буквально каждый китайский эксперт отметил: атака палестинцев на Израиль эти американские планы срывает, саудовцам теперь придется сильно подождать с дружбой с Израилем. А про ситуацию, в которой оказались США, и говорить нечего. Пытаться напакостить Китаю и еще многим, ничего в итоге не выиграв и сделав всем плохо, — это по-американски.Прогноз на будущее: теперь мировое большинство будет очень всерьез объяснять Израилю и Западу, что палестинское государство пора создавать, причем сейчас. А то будет еще хуже.

https://ria.ru/20231010/putin-1901783553.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

https://ria.ru/20231010/potryaseniya-1901847621.html

https://ria.ru/20231010/sredstva-1901811486.html

ближний восток

израиль

китай

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