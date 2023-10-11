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В Москве отрылась выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века" - РИА Новости, 11.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:10 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/vystavka-1902075455.html
В Москве отрылась выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века"
В Москве отрылась выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века" - РИА Новости, 11.10.2023
В Москве отрылась выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века"
В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века". На торжественной церемонии представители институции... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:10
2023-10-11T17:10
культура
москва
франц кафка
музеи
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века". На торжественной церемонии представители институции выразили соболезнования всем пострадавшим от нападений в Израиле, а также рассказали о параллелях с творчеством писателя в современном мире и классической русской литературе."События, которые сопровождают нашу жизнь, действительно напоминают эти фантасмагории. Когда мы монтировали эту выставку, события последних дней настолько рифмовались с тем пространством, с теми сюжетами, которые были нами собраны для иллюстрирования Кафки, что было очень сложно отделить реальное пространство от вымышленного. Поэтому я хочу отметить нашу боль и соболезнования всем пострадавшим. Мы все, весь музей, очень тяжело это все переносим, и, может быть, размышления зрителей на этой выставке о человеческой природе – это наша лепта в борьбу и противостояние", – сказала куратор выставки Мария Гадас.Выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века" организована как иллюстрация параллелей между произведениями писателя и крупнейшими художественными явлениями ХХ столетия. Первый маршрут выстроен по линии одного из самых известных рассказов Кафки "Превращение". Внезапное перевоплощение проснувшегося после беспокойного сна Грегора Замзы в гигантское насекомое визуализируют произведения немецких экспрессионистов: Георга Гросса, Макса Пехштейна, Эгона Шиле и других.Второй путь ведет к пространству, подобному конторе, в которой работали и Кафка, и главный герой романа "Процесс" Йозеф К. В нем представлены произведения концептуалистов: Джозефа Кошута, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Дмитрия Пригова и других художников.Выставка будет работать до 14 января 2024 года.
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москва, франц кафка, музеи
Культура, Москва, Франц Кафка, Музеи
В Москве отрылась выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века"

В Еврейском музее и центре толерантности отрылась выставка о Франце Кафке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Процесс. Франц Кафка..."
Открытие выставки Процесс. Франц Кафка... - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века". На торжественной церемонии представители институции выразили соболезнования всем пострадавшим от нападений в Израиле, а также рассказали о параллелях с творчеством писателя в современном мире и классической русской литературе.
«
"События, которые сопровождают нашу жизнь, действительно напоминают эти фантасмагории. Когда мы монтировали эту выставку, события последних дней настолько рифмовались с тем пространством, с теми сюжетами, которые были нами собраны для иллюстрирования Кафки, что было очень сложно отделить реальное пространство от вымышленного. Поэтому я хочу отметить нашу боль и соболезнования всем пострадавшим. Мы все, весь музей, очень тяжело это все переносим, и, может быть, размышления зрителей на этой выставке о человеческой природе – это наша лепта в борьбу и противостояние", – сказала куратор выставки Мария Гадас.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Процесс. Франц Кафка..."
Открытие выставки Процесс. Франц Кафка... - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Открытие выставки "Процесс. Франц Кафка..."
Выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века" организована как иллюстрация параллелей между произведениями писателя и крупнейшими художественными явлениями ХХ столетия.
Первый маршрут выстроен по линии одного из самых известных рассказов Кафки "Превращение". Внезапное перевоплощение проснувшегося после беспокойного сна Грегора Замзы в гигантское насекомое визуализируют произведения немецких экспрессионистов: Георга Гросса, Макса Пехштейна, Эгона Шиле и других.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Процесс. Франц Кафка..."
Открытие выставки Процесс. Франц Кафка... - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Открытие выставки "Процесс. Франц Кафка..."
Второй путь ведет к пространству, подобному конторе, в которой работали и Кафка, и главный герой романа "Процесс" Йозеф К. В нем представлены произведения концептуалистов: Джозефа Кошута, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Дмитрия Пригова и других художников.
Выставка будет работать до 14 января 2024 года.
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