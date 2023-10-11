https://ria.ru/20231011/vystavka-1902075455.html

В Москве отрылась выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века"

В Москве отрылась выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века" - РИА Новости, 11.10.2023

В Москве отрылась выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века"

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века". На торжественной церемонии представители институции... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:10

2023-10-11T17:10

2023-10-11T17:10

культура

москва

франц кафка

музеи

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века". На торжественной церемонии представители институции выразили соболезнования всем пострадавшим от нападений в Израиле, а также рассказали о параллелях с творчеством писателя в современном мире и классической русской литературе."События, которые сопровождают нашу жизнь, действительно напоминают эти фантасмагории. Когда мы монтировали эту выставку, события последних дней настолько рифмовались с тем пространством, с теми сюжетами, которые были нами собраны для иллюстрирования Кафки, что было очень сложно отделить реальное пространство от вымышленного. Поэтому я хочу отметить нашу боль и соболезнования всем пострадавшим. Мы все, весь музей, очень тяжело это все переносим, и, может быть, размышления зрителей на этой выставке о человеческой природе – это наша лепта в борьбу и противостояние", – сказала куратор выставки Мария Гадас.Выставка "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века" организована как иллюстрация параллелей между произведениями писателя и крупнейшими художественными явлениями ХХ столетия. Первый маршрут выстроен по линии одного из самых известных рассказов Кафки "Превращение". Внезапное перевоплощение проснувшегося после беспокойного сна Грегора Замзы в гигантское насекомое визуализируют произведения немецких экспрессионистов: Георга Гросса, Макса Пехштейна, Эгона Шиле и других.Второй путь ведет к пространству, подобному конторе, в которой работали и Кафка, и главный герой романа "Процесс" Йозеф К. В нем представлены произведения концептуалистов: Джозефа Кошута, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Дмитрия Пригова и других художников.Выставка будет работать до 14 января 2024 года.

https://ria.ru/20231009/iskusstvo-1901479205.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

москва, франц кафка, музеи