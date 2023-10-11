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ВС России уничтожили до 155 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/vsu-1902026252.html
ВС России уничтожили до 155 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили до 155 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.10.2023
ВС России уничтожили до 155 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 155 военных ВСУ и 10 единиц техники, включая три гаубицы производства стран НАТО, сообщили в среду в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:47
2023-10-11T14:47
специальная военная операция на украине
россия
сша
угледар
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 155 военных ВСУ и 10 единиц техники, включая три гаубицы производства стран НАТО, сообщили в среду в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Водяного в ДНР. "Потери ВСУ на данном направлении составили до 155 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М109 Paladin производства США, гаубица FH70 производства Великобритании, две самоходные артиллерийские установки "Мста-C" и одна САУ "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
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россия, сша, угледар, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Угледар, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВС России уничтожили до 155 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: ВС России за сутки уничтожили до 155 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 155 военных ВСУ и 10 единиц техники, включая три гаубицы производства стран НАТО, сообщили в среду в Минобороны России.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Водяного в ДНР.
"Потери ВСУ на данном направлении составили до 155 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М109 Paladin производства США, гаубица FH70 производства Великобритании, две самоходные артиллерийские установки "Мста-C" и одна САУ "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУгледарВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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