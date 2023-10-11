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ВС России уничтожили до 155 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили до 155 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.10.2023

ВС России уничтожили до 155 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 155 военных ВСУ и 10 единиц техники, включая три гаубицы производства стран НАТО, сообщили в среду в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:47

2023-10-11T14:47

2023-10-11T14:47

специальная военная операция на украине

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сша

угледар

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 155 военных ВСУ и 10 единиц техники, включая три гаубицы производства стран НАТО, сообщили в среду в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Водяного в ДНР. "Потери ВСУ на данном направлении составили до 155 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М109 Paladin производства США, гаубица FH70 производства Великобритании, две самоходные артиллерийские установки "Мста-C" и одна САУ "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

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россия, сша, угледар, вооруженные силы украины, нато