https://ria.ru/20231011/volynkin-1901973313.html
Начальник кубанского главка МЧС Волынкин попал в реанимацию
Начальник кубанского главка МЧС Волынкин попал в реанимацию - РИА Новости, 11.10.2023
Начальник кубанского главка МЧС Волынкин попал в реанимацию
Арестованный в Москве начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин госпитализирован в одну из столичных... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:13
2023-10-11T12:13
2023-10-11T12:45
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Арестованный в Москве начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин госпитализирован в одну из столичных больниц, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.Сегодня Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на арест Волынкина, однако, как заявила помощник судьи, тот был госпитализирован в городскую клиническую больницу №24. Данное учреждение не связано с системой ФСИН.По данным информированного источника РИА Новости, Волынкин "неделю находится в реанимации". "Тот факт, что он находится в городской больнице, а не фсиновской, может говорить о серьезности ситуации", - добавил источник.Басманный суд Москвы 28 сентября арестовал Волынкина на два месяца.О проблемах со здоровьем Волынкина защита говорила в день ареста, упоминались гипертония, сахарный диабет и онкология, связанная с почками. Из-за последнего Волынкин перенес операцию, принимал множество лекарств, заявлял адвокат. Тогда же следствие утверждало, что состояние здоровья позволяет находиться Волынкину в СИЗО.Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - до 10 лет лишение свободы.Из оглашенных материалов в суде следует, что дело Волынкина связано с уже осужденным учредителем "ИП Кольцов Андрей Владимирович".Советский районный суд Краснодара ранее установил, что между ИП и заказчиком для осуществления работ в рамках хозяйственной деятельности для нужд двух пожарно-спасательных частей в Краснодарском крае был заключен контакт на общую сумму 7 миллионов 463 тысячи рублей. Однако строительные материалы были поставлены не полностью, недоимка превысила 3 миллиона рублей. Кольцов признал вину в полном объеме и получил условный срок.В зачитанных 28 сентября материалах шла речь о том, что Волынкин являлся приемщиком некачественных работ, его подпись стоит в соответствующем акте.В свою защиту Волынкин сообщил, что "ущерб, который был нанесен государству, возмещен", и выразил готовность содействовать следствию, попросив не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест в столичной квартире, которая принадлежит брату.Волынкин с 2005 по 2011 годы был заместителем руководителя хабаровского главка МЧС, затем возглавлял управление ведомства на Камчатке, после чего вернулся в Хабаровский край, но уже начальником главка. С марта 2020 года занимает аналогичную должность в Краснодарском крае. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20230921/korruptsiya-1897731336.html
https://ria.ru/20230328/korruptsiya-1861374960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Начальник кубанского главка МЧС Волынкин попал в реанимацию
Арестованный начальник кубанского главка МЧС Волынкин находится в реанимации
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Арестованный в Москве начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин госпитализирован в одну из столичных больниц, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
Сегодня Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на арест Волынкина, однако, как заявила помощник судьи, тот был госпитализирован в городскую клиническую больницу №24. Данное учреждение не связано с системой ФСИН.
По данным информированного источника РИА Новости, Волынкин "неделю находится в реанимации". "Тот факт, что он находится в городской больнице, а не фсиновской, может говорить о серьезности ситуации", - добавил источник.
Басманный суд Москвы
28 сентября арестовал Волынкина на два месяца.
О проблемах со здоровьем Волынкина защита говорила в день ареста, упоминались гипертония, сахарный диабет и онкология, связанная с почками. Из-за последнего Волынкин перенес операцию, принимал множество лекарств, заявлял адвокат. Тогда же следствие утверждало, что состояние здоровья позволяет находиться Волынкину в СИЗО.
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Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - до 10 лет лишение свободы.
Из оглашенных материалов в суде следует, что дело Волынкина связано с уже осужденным учредителем "ИП Кольцов Андрей Владимирович".
Советский районный суд Краснодара
ранее установил, что между ИП и заказчиком для осуществления работ в рамках хозяйственной деятельности для нужд двух пожарно-спасательных частей в Краснодарском крае
был заключен контакт на общую сумму 7 миллионов 463 тысячи рублей. Однако строительные материалы были поставлены не полностью, недоимка превысила 3 миллиона рублей. Кольцов признал вину в полном объеме и получил условный срок.
В зачитанных 28 сентября материалах шла речь о том, что Волынкин являлся приемщиком некачественных работ, его подпись стоит в соответствующем акте.
В свою защиту Волынкин сообщил, что "ущерб, который был нанесен государству, возмещен", и выразил готовность содействовать следствию, попросив не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест в столичной квартире, которая принадлежит брату.
Волынкин с 2005 по 2011 годы был заместителем руководителя хабаровского главка МЧС
, затем возглавлял управление ведомства на Камчатке
, после чего вернулся в Хабаровский край
, но уже начальником главка. С марта 2020 года занимает аналогичную должность в Краснодарском крае. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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