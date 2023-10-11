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Начальник кубанского главка МЧС Волынкин попал в реанимацию

Начальник кубанского главка МЧС Волынкин попал в реанимацию - РИА Новости, 11.10.2023

Начальник кубанского главка МЧС Волынкин попал в реанимацию

Арестованный в Москве начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин госпитализирован в одну из столичных... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:13

2023-10-11T12:13

2023-10-11T12:45

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Арестованный в Москве начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин госпитализирован в одну из столичных больниц, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.Сегодня Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на арест Волынкина, однако, как заявила помощник судьи, тот был госпитализирован в городскую клиническую больницу №24. Данное учреждение не связано с системой ФСИН.По данным информированного источника РИА Новости, Волынкин "неделю находится в реанимации". "Тот факт, что он находится в городской больнице, а не фсиновской, может говорить о серьезности ситуации", - добавил источник.Басманный суд Москвы 28 сентября арестовал Волынкина на два месяца.О проблемах со здоровьем Волынкина защита говорила в день ареста, упоминались гипертония, сахарный диабет и онкология, связанная с почками. Из-за последнего Волынкин перенес операцию, принимал множество лекарств, заявлял адвокат. Тогда же следствие утверждало, что состояние здоровья позволяет находиться Волынкину в СИЗО.Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - до 10 лет лишение свободы.Из оглашенных материалов в суде следует, что дело Волынкина связано с уже осужденным учредителем "ИП Кольцов Андрей Владимирович".Советский районный суд Краснодара ранее установил, что между ИП и заказчиком для осуществления работ в рамках хозяйственной деятельности для нужд двух пожарно-спасательных частей в Краснодарском крае был заключен контакт на общую сумму 7 миллионов 463 тысячи рублей. Однако строительные материалы были поставлены не полностью, недоимка превысила 3 миллиона рублей. Кольцов признал вину в полном объеме и получил условный срок.В зачитанных 28 сентября материалах шла речь о том, что Волынкин являлся приемщиком некачественных работ, его подпись стоит в соответствующем акте.В свою защиту Волынкин сообщил, что "ущерб, который был нанесен государству, возмещен", и выразил готовность содействовать следствию, попросив не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест в столичной квартире, которая принадлежит брату.Волынкин с 2005 по 2011 годы был заместителем руководителя хабаровского главка МЧС, затем возглавлял управление ведомства на Камчатке, после чего вернулся в Хабаровский край, но уже начальником главка. С марта 2020 года занимает аналогичную должность в Краснодарском крае. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://ria.ru/20230921/korruptsiya-1897731336.html

https://ria.ru/20230328/korruptsiya-1861374960.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)