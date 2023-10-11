https://ria.ru/20231011/voennye-1901920546.html

США вывезли из Израиля военных после начала операции ХАМАС, пишут СМИ

США вывезли из Израиля военных после начала операции ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2023

США вывезли из Израиля военных после начала операции ХАМАС, пишут СМИ

ВВС США после начала операции палестинского движения ХАМАС направили в Израиль самолет C-17, чтобы забрать военных, сообщает издание Defense One со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:10

2023-10-11T09:10

2023-10-11T09:10

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВВС США после начала операции палестинского движения ХАМАС направили в Израиль самолет C-17, чтобы забрать военных, сообщает издание Defense One со ссылкой на представителя ведомства. По информации издания, военные прибыли на учения, которые были отменены после начала операции ХАМАС. Как отмечает представитель, пустой C-17 направился в Израиль и покинул его только с американскими военными на борту. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231011/proval-1901871921.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, сша, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году