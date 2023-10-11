https://ria.ru/20231011/vitamin-1901899112.html

В России сокращаются продажи витамина D

В России сокращаются продажи витамина D - РИА Новости, 11.10.2023

В России сокращаются продажи витамина D

Продажи витамина D в России за первые восемь месяцев 2023 года сократились на 7% относительно аналогичного периода прошлого года после продолжительного роста,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T02:32

2023-10-11T02:32

2023-10-11T02:32

россия

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Продажи витамина D в России за первые восемь месяцев 2023 года сократились на 7% относительно аналогичного периода прошлого года после продолжительного роста, это произошло в том числе на фоне окончания пандемии коронавируса, следует из данных DSM Group, с которыми ознакомилось РИА Новости. Отмечается, что спрос на витамин D в виде лекарственного препарата и в форме БАД значительно увеличился с 2019 по 2022 год. Так, в 2019 году было продано более 12 миллионов упаковок, а в 2022 - уже почти 27 миллионов. При этом продажи в рублях за тот же период увеличились более чем в три раза (в 2019 году было продано витамина D на 3,2 миллиарда рублей, а 2022 - на 9,9 миллиарда). "В первые восемь месяцев 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года в группе наблюдается снижение (продаж - ред.) на 7% в упаковках и рублях", - говорится в исследовании. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк связывает это с окончанием пандемии коронавируса, которая "подстегивала спрос на препараты, традиционно считающиеся эффективными при инфекционных заболеваниях". По его словам, более значимое падение продаж этого витамина в группе БАД (минус 13% и минус 4% соответственно) может быть объяснено тем, что спрос на БАДы в большей степени был обусловлен потребителями, которые самостоятельно приняли решение использовать его в качестве профилактики, в то время как лекарственный препарат витамина D чаще назначают врачи. При этом директор отдела стратегических исследований Юлия Нечаева также подчеркнула, что "ковидные тренды" становятся менее выраженными, однако традиционно спрос на витамин D растет с наступлением осенне-зимнего сезона. "Последние пять лет на август в среднем приходится 5,7% от всех продаж витамина D в упаковках (в рублях - 5,6%). На сентябрь приходится уже 7,4% в упаковках и 7,5% в рублях, и интерес к витамину D продолжает расти, достигая максимума в декабре (12,2% в упаковках и 12,0% в рублях). Мы предполагаем, что сходная динамика будет наблюдаться и в этом году", - прогнозирует она.

https://radiosputnik.ria.ru/20230708/vitamin-d-1882732252.html

https://ria.ru/20231010/lekarstva-1901652852.html

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