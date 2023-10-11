https://ria.ru/20231011/uragan-1901895811.html

Наступающий на Мексику ураган "Лидия" усилился до четвертой категории

Наступающий на Мексику ураган "Лидия" усилился до четвертой категории - РИА Новости, 11.10.2023

Наступающий на Мексику ураган "Лидия" усилился до четвертой категории

Скорость ветра в урагане "Лидия" достигла 220 километров в час, что соответствует четвертой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона, на побережье штатов... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T01:38

2023-10-11T01:38

2023-10-11T01:47

халиско

герреро

мексика

в мире

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МЕХИКО, 11 окт - РИА Новости. Скорость ветра в урагане "Лидия" достигла 220 километров в час, что соответствует четвертой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона, на побережье штатов Халиско и Наярит ожидаются девятиметровые волны, сообщили мексиканские метеоорлоги. "(Ураган - ред.) "Лидия" набрал опасную силу урагана четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона... Максимальная устойчивая скорость ветра составляет 220 километров в час, порывы ветра - 260 километров в час... Его циркуляция вызовет чрезвычайные осадки... и волны высотой от семи до девяти метров на побережьях Наярита и Халиско", - говорится в бюллетене, опубликованном Национальной метеорологической службой в соцсети Х. Накануне правительства штатов Халиско, Наярит, Южная Нижняя Калифорния и Герреро в качестве превентивной меры отменили до уведомления все занятия в образовательных учреждениях. Национальная служба гражданской защиты объявила во вторник красный уровень тревоги в 22 прибрежных муниципалитетах штата Халиско и семи муниципалитетах штата Наярит. В этой ситуации населению рекомендуется находиться в убежищах или безопасных местах до уведомления властей. Помимо ураганного ветра населению региона угрожают сильнейшие ливни - ожидается, что на маршруте "Лидии" в Халиско и Наярите выпадет до 250 миллиметров осадков, до 200 миллиметров - в Колиме, Герреро и Мичоакане. В последний раз ураган такой силы, "Иэн", выходил на берег из Атлантики в 2022 году, он причинил серьезный ущерб западной Кубе и Юго-Востоку США.

https://ria.ru/20230917/uragan-1896772611.html

халиско

герреро

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халиско, герреро, мексика, в мире