https://ria.ru/20231011/unichtozhenie-1902014121.html

Минобороны показало кадры уничтожения британской AS-90

Минобороны показало кадры уничтожения британской AS-90 - РИА Новости, 11.10.2023

Минобороны показало кадры уничтожения британской AS-90

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения британской самоходной артиллерийской установки AS-90 в зоне спецоперации. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:13

2023-10-11T14:13

2023-10-11T15:27

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения британской самоходной артиллерийской установки AS-90 в зоне спецоперации.Как уточнили в ведомстве, цель обнаружили операторы беспилотников."После точного попадания барражирующего боеприпаса воспламенились пороховые заряды, и произошла детонация боекомплекта. Британская САУ была полностью уничтожена", — подчеркнули в министерстве.Как заявил в мае замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, Лондон поставил Киеву обещанные ранее самоходные артиллерийские установки AS-90. Кроме того, речь шла также о бронетранспортерах и бронемашинах. При этом ранее в феврале газета The Sun сообщала, что из-за решения Лондона передать Киеву САУ AS-90 два британских полка королевской артиллерии лишились действующего оружия. Для попытки восполнить потери закупкой у иностранных производителей казначейству нужно разблокировать средства. По данным СМИ, Лондон сможет получить новые установки не раньше 2029 года.

https://ria.ru/20230913/mo-1896175704.html

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Уничтожение британской самоходной артиллерийской установки AS-90 Минобороны России опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки AS-90 производства Великобритании, стоящей на вооружении боевиков ВСУ. 2023-10-11T14:13 true PT0M26S

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