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Минобороны показало кадры уничтожения британской AS-90 - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 11.10.2023 (обновлено: 15:27 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/unichtozhenie-1902014121.html
Минобороны показало кадры уничтожения британской AS-90
Минобороны показало кадры уничтожения британской AS-90 - РИА Новости, 11.10.2023
Минобороны показало кадры уничтожения британской AS-90
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения британской самоходной артиллерийской установки AS-90 в зоне спецоперации. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:13
2023-10-11T15:27
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения британской самоходной артиллерийской установки AS-90 в зоне спецоперации.Как уточнили в ведомстве, цель обнаружили операторы беспилотников.&quot;После точного попадания барражирующего боеприпаса воспламенились пороховые заряды, и произошла детонация боекомплекта. Британская САУ была полностью уничтожена&quot;, — подчеркнули в министерстве.Как заявил в мае замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, Лондон поставил Киеву обещанные ранее самоходные артиллерийские установки AS-90. Кроме того, речь шла также о бронетранспортерах и бронемашинах. При этом ранее в феврале газета The Sun сообщала, что из-за решения Лондона передать Киеву САУ AS-90 два британских полка королевской артиллерии лишились действующего оружия. Для попытки восполнить потери закупкой у иностранных производителей казначейству нужно разблокировать средства. По данным СМИ, Лондон сможет получить новые установки не раньше 2029 года.
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Уничтожение британской самоходной артиллерийской установки AS-90
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки AS-90 производства Великобритании, стоящей на вооружении боевиков ВСУ.
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россия, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания
Минобороны показало кадры уничтожения британской AS-90

Минобороны опубликовало кадры уничтожения британской самоходки AS-90

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения британской самоходной артиллерийской установки AS-90 в зоне спецоперации.
Как уточнили в ведомстве, цель обнаружили операторы беспилотников.
«

"После точного попадания барражирующего боеприпаса воспламенились пороховые заряды, и произошла детонация боекомплекта. Британская САУ была полностью уничтожена", — подчеркнули в министерстве.

Как заявил в мае замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, Лондон поставил Киеву обещанные ранее самоходные артиллерийские установки AS-90. Кроме того, речь шла также о бронетранспортерах и бронемашинах.
При этом ранее в феврале газета The Sun сообщала, что из-за решения Лондона передать Киеву САУ AS-90 два британских полка королевской артиллерии лишились действующего оружия. Для попытки восполнить потери закупкой у иностранных производителей казначейству нужно разблокировать средства. По данным СМИ, Лондон сможет получить новые установки не раньше 2029 года.
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