https://ria.ru/20231011/ulov-1901932475.html

Мурманские власти предлагают разрешить рыбакам-любителям продавать улов

Мурманские власти предлагают разрешить рыбакам-любителям продавать улов - РИА Новости, 11.10.2023

Мурманские власти предлагают разрешить рыбакам-любителям продавать улов

Власти Мурманской области предлагают провести эксперимент и разрешить самозанятым рыбакам-любителям в прибрежных районах области ловить рыбу и продавать излишек РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:20

2023-10-11T10:20

2023-10-11T10:20

мурманская область

мурманская область

кольский залив

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МУРМАНСК, 11 окт - РИА Новости. Власти Мурманской области предлагают провести эксперимент и разрешить самозанятым рыбакам-любителям в прибрежных районах области ловить рыбу и продавать излишек улова, сообщило министерство информационной политики области со ссылкой на вице-губернатора Ольгу Кузнецову. Кузнецова, представляя региональные инициативы на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сообщила, что Мурманская область занимает одно из лидирующих мест в рыбохозяйственном комплексе Российской Федерации. Рыболовством, рыбоводством, переработкой и консервированием рыбо- и морепродуктов занимаются около 150 организаций. Рыбаки Мурманской области дают около 12% общероссийского вылова, 55% вылова предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна. "В связи с отсутствуем нормативно закрепленного механизма, по которому рыбак-любитель смог бы продавать излишек выловленного улова, в рамках заседания было предложено провести в регионе эксперимент, в ходе которого совершеннолетним гражданам, проживающим в прибрежных населенных пунктах и зарегистрированным в качестве лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", предоставить право на реализацию ограниченного количества добытого улова при любительском рыболовстве", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных предложил продолжить обсуждение по инициативе, но вместе с тем рекомендовать правительству РФ провести эксперимент на территории Мурманской области. Также в рамках заседания участники обсудили вопрос по установлению нормы содержания мышьяка в морепродуктах. "Необходимо отметить, что большая часть мышьяка, содержащегося в водных биоресурсах, имеет органическое происхождение и не представляет опасность для здоровья человека. Разграничения мышьяка по указанным формам отсутствуют. Считаем, что необходимым активизировать работу в данном направлении", - подчеркнула вице-губернатор, слова которой приводятся в сообщении. Еще одной важной темой обсуждения стало совершенствование механизма финансирования удаления затонувшего имущества в Кольском заливе Баренцева моря. Ликвидация затонувшего имущества является одним из приоритетных направлений в рамках достижения национальных целей развития страны. "В 2016-2017 годах в Мурманской области был реализован пилотный проект по ликвидации части несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива. В ходе работ в 2016 году было проведено комплексное обследование Кольского залива, составлен реестр обнаруженных затонувших объектов, разработана программа его очистки, в 2017 году осуществлен подъем двух объектов. С связи с большими затратами на проект региону необходима поддержка", - сказала вице-губернатор. По словам Ольги Кузнецовой, один из возможных вариантов - разработать и направить на утверждение в правительство Российской Федерации правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, не входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

https://ria.ru/20231010/byudzhet-1901822158.html

https://ria.ru/20231006/fabrika-1901042129.html

мурманская область

кольский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманская область, кольский залив