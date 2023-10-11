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"Они в отчаянии". В США раскрыли, что Россия устроила украинским властям - РИА Новости, 11.10.2023
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20:44 11.10.2023 (обновлено: 20:45 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/ukraina-1902128127.html
"Они в отчаянии". В США раскрыли, что Россия устроила украинским властям
"Они в отчаянии". В США раскрыли, что Россия устроила украинским властям - РИА Новости, 11.10.2023
"Они в отчаянии". В США раскрыли, что Россия устроила украинским властям
Украинские власти хотят раздобыть новые партии оружия для наступления на российские позиции после неудачной летней кампании, сообщает ABC News. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T20:44
2023-10-11T20:45
политика
украина
киев
брюссель
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинские власти хотят раздобыть новые партии оружия для наступления на российские позиции после неудачной летней кампании, сообщает ABC News.&quot;Украина отчаянно ищет больше оружия, чтобы помочь своим войскам отбить позиции у российских подразделений до того, как земля станет рыхлой и топкой&quot;, — говорится в статье.По информации СМИ, президент Зеленский в среду прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, поскольку у Киева растет обеспокоенность из-за слабеющей помощи со стороны Запада, который до недавнего времени оказывал ВСУ устойчивую поддержку.Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на заключительной стадии. Он признался, что республика боится возможной нехватки финансовых средств и оружия. Помимо этого, у Киева есть еще "много страхов" в сложившейся ситуации, уточнил глава государства.Украинские силы уже пятый месяц предпринимают попытки наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.Западные СМИ неоднократно отмечали, что существенную роль в разгроме украинских войск сыграли мощные фортификации и минные поля, которые россияне построили на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231011/vsu-1902090783.html
https://ria.ru/20231011/obstrel-1902045092.html
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политика, украина, киев, брюссель, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Киев, Брюссель, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Они в отчаянии". В США раскрыли, что Россия устроила украинским властям

ABC: Киев отчаянно пытается найти оружие для нового удара до наступления дождей

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинские власти хотят раздобыть новые партии оружия для наступления на российские позиции после неудачной летней кампании, сообщает ABC News.
«

"Украина отчаянно ищет больше оружия, чтобы помочь своим войскам отбить позиции у российских подразделений до того, как земля станет рыхлой и топкой", — говорится в статье.

По информации СМИ, президент Зеленский в среду прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, поскольку у Киева растет обеспокоенность из-за слабеющей помощи со стороны Запада, который до недавнего времени оказывал ВСУ устойчивую поддержку.
Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на заключительной стадии. Он признался, что республика боится возможной нехватки финансовых средств и оружия. Помимо этого, у Киева есть еще "много страхов" в сложившейся ситуации, уточнил глава государства.
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Украинские силы уже пятый месяц предпринимают попытки наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что существенную роль в разгроме украинских войск сыграли мощные фортификации и минные поля, которые россияне построили на всем протяжении фронта.
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