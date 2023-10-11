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В Киеве назвали возможную дату переговоров по членству Украины в Евросоюзе
В Киеве назвали возможную дату переговоров по членству Украины в Евросоюзе - РИА Новости, 11.10.2023
В Киеве назвали возможную дату переговоров по членству Украины в Евросоюзе
Переговоры о членстве Украины в Европейском союзе могут начаться в первом полугодии 2024 года, сообщил в среду заместитель главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:15
2023-10-11T19:15
2023-10-11T19:18
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Переговоры о членстве Украины в Европейском союзе могут начаться в первом полугодии 2024 года, сообщил в среду заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. "Именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС – первое полугодие 2024 года – начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС", - написал Жовква в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года. Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231006/es-1900979199.html
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В мире, Украина, Киев, Бельгия, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Еврокомиссия
В Киеве назвали возможную дату переговоров по членству Украины в Евросоюзе
Жовква: переговоры по членству Украины в ЕС намечены на 1-ое полугодие 2024 года