https://ria.ru/20231011/ukraina-1902054248.html

Путин не исключил, что Украина все еще пользуется российским газом

Путин не исключил, что Украина все еще пользуется российским газом - РИА Новости, 11.10.2023

Путин не исключил, что Украина все еще пользуется российским газом

Украина наверняка пользуется российским газом - без него обойтись невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:10

2023-10-11T16:10

2023-10-11T16:35

украина

россия

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украина наверняка пользуется российским газом - без него обойтись невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели он рассказал, что когда российский газ заходит на территорию Украины для транзита в Европу, он "растекается" по всем газопроводам внутри Украины. А затем определенный баланс подается дальше из хранилищ на западной границе Украины."Но все равно это же наш газ. Да и украинцы частично наверняка им пользуются. Нашими объемами, без нашего объема там невозможно ничего придумать. По реверсам, еще там как угодно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, экономика