https://ria.ru/20231011/ukraina-1902054248.html
Путин не исключил, что Украина все еще пользуется российским газом
Путин не исключил, что Украина все еще пользуется российским газом - РИА Новости, 11.10.2023
Путин не исключил, что Украина все еще пользуется российским газом
Украина наверняка пользуется российским газом - без него обойтись невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:10
2023-10-11T16:10
2023-10-11T16:35
украина
россия
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790235884_0:98:3000:1786_1920x0_80_0_0_826cd49134538499d58f244d57c2ba62.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украина наверняка пользуется российским газом - без него обойтись невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели он рассказал, что когда российский газ заходит на территорию Украины для транзита в Европу, он "растекается" по всем газопроводам внутри Украины. А затем определенный баланс подается дальше из хранилищ на западной границе Украины."Но все равно это же наш газ. Да и украинцы частично наверняка им пользуются. Нашими объемами, без нашего объема там невозможно ничего придумать. По реверсам, еще там как угодно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790235884_60:0:2717:1993_1920x0_80_0_0_d6411e36dceb7527578b832ad63e35b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, экономика
Украина, Россия, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Экономика
Путин не исключил, что Украина все еще пользуется российским газом
Путин: Украина наверняка пользуется российским газом