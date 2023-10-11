https://ria.ru/20231011/ukraina-1902005045.html

На Украине призвали ускорить отказ от русского языка в телеэфире

На Украине призвали ускорить отказ от русского языка в телеэфире - РИА Новости, 11.10.2023

На Украине призвали ускорить отказ от русского языка в телеэфире

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь обратился к украинским телеканалам с требованием как можно скорее отказаться от русского языка в своих программах и... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:39

2023-10-11T13:39

2023-10-11T13:39

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь обратился к украинским телеканалам с требованием как можно скорее отказаться от русского языка в своих программах и использовать только украинский. "Обратился к вещателям общенациональных телевизионных каналов "Рада", "24-й канал", "Пятый канал", "Прямой", "Эспрессо", "Мы – Украина", Национальной общественной телерадиокомпании Украины, медиагрупп "1+1 Media", Starlight Media, Inter Mеdia Group с просьбой рассмотреть возможность досрочно обеспечить реализацию положений закона Украины "о медиа" относительно применения государственного языка в эфире", - написал Креминь на своей странице в соцсети. В частности, он призвал "использовать исключительно украинский язык с применением синхронного или последовательного перевода выступлений" участников передач, говорящих на русском. Креминь отметил, что применение двуязычия в эфире "не только нарушает право гражданина Украины на получение информации на государственном языке, но и способствует внешнему сужению простора употребления украинского языка, подрывает изнутри саму ее систему". "Сейчас действующее законодательство Украины позволяет использование негосударственного языка в прямом телеэфире украиноязычных программ. Но… предлагаю телеканалам, не дожидаясь июля 2024 года, использовать исключительно украинский язык в своих эфирах", - отметил Креминь. Он напомнил, что с 17 июля следующего года использовать в эфире другие языки без дублирования можно будет только "в принятых участниками программ устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах". После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20231005/yazyk-1900736368.html

https://ria.ru/20230915/zvezdy-1896575876.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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