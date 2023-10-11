https://ria.ru/20231011/ukraina-1901938974.html

Запад заставит. Разведчик указал, в каких границах останется Украина

Запад заставит. Разведчик указал, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 11.10.2023

Запад заставит. Разведчик указал, в каких границах останется Украина

Запад заставит Украину пойти на переговоры с Россией и отказаться от освобожденных областей, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:46

2023-10-11T10:46

2023-10-11T10:46

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Запад заставит Украину пойти на переговоры с Россией и отказаться от освобожденных областей, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его Youtube-канале."Это уже можно услышать на Западе. Придется пойти на территориальные уступки", — указал он.По его словам, западные союзники Украины заставят Киев пойти на переговоры с Москвой, в результате которых стране придется отказаться от освобожденных Россией территорий, поскольку уже стало понятно, что ВСУ никак не смогут захватить их даже с использованием вооружения Североатлантического альянса."Украина понимает, что не получит их обратно, а НАТО понимает, что мы не сможем предоставить Киеву столько оружия, чтобы вернуть их. Такова реальность", — резюмировал эксперт.В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.

https://ria.ru/20231011/oruzhie-1901927008.html

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в мире, украина, россия, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато, политика