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Запад заставит. Разведчик указал, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 11.10.2023
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10:46 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/ukraina-1901938974.html
Запад заставит. Разведчик указал, в каких границах останется Украина
Запад заставит. Разведчик указал, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 11.10.2023
Запад заставит. Разведчик указал, в каких границах останется Украина
Запад заставит Украину пойти на переговоры с Россией и отказаться от освобожденных областей, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:46
2023-10-11T10:46
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Запад заставит Украину пойти на переговоры с Россией и отказаться от освобожденных областей, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его Youtube-канале.&quot;Это уже можно услышать на Западе. Придется пойти на территориальные уступки&quot;, — указал он.По его словам, западные союзники Украины заставят Киев пойти на переговоры с Москвой, в результате которых стране придется отказаться от освобожденных Россией территорий, поскольку уже стало понятно, что ВСУ никак не смогут захватить их даже с использованием вооружения Североатлантического альянса.&quot;Украина понимает, что не получит их обратно, а НАТО понимает, что мы не сможем предоставить Киеву столько оружия, чтобы вернуть их. Такова реальность&quot;, — резюмировал эксперт.В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
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в мире, украина, россия, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика
Запад заставит. Разведчик указал, в каких границах останется Украина

Разведчик Риттер: Запад заставит Украину отказаться от территорий

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Запад заставит Украину пойти на переговоры с Россией и отказаться от освобожденных областей, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его Youtube-канале.
«

"Это уже можно услышать на Западе. Придется пойти на территориальные уступки", — указал он.

По его словам, западные союзники Украины заставят Киев пойти на переговоры с Москвой, в результате которых стране придется отказаться от освобожденных Россией территорий, поскольку уже стало понятно, что ВСУ никак не смогут захватить их даже с использованием вооружения Североатлантического альянса.
«

"Украина понимает, что не получит их обратно, а НАТО понимает, что мы не сможем предоставить Киеву столько оружия, чтобы вернуть их. Такова реальность", — резюмировал эксперт.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
"На куски". ВСУ забили тревогу из-за мощнейшего российского оружия
Вчера, 09:59
 
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