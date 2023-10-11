https://ria.ru/20231011/ukraina-1901919996.html

Мобилизация на Украине ужесточится, заявил экс-премьер

Мобилизация на Украине ужесточится, заявил экс-премьер - РИА Новости, 11.10.2023

Мобилизация на Украине ужесточится, заявил экс-премьер

Киеву придется мобилизовать больше людей, так как дефицит военнослужащих растет, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:05

2023-10-11T09:05

2023-10-11T15:24

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николай азаров (политик)

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Киеву придется мобилизовать больше людей, так как дефицит военнослужащих растет, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Мобилизация в Украине будет ужесточаться, поскольку дефицит солдат на передке растет. Страна испытывает трудности с пополнением войск. А протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления требуют большой численности военных", — говорится в публикации.По словам политика, летом ВСУ потерпели "стратегическое поражение" и теперь ряды Вооруженных сил необходимо восполнять.Ранее представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать. Азаров предполагает, что украинская молодежь сейчас готова на все, чтобы избежать мобилизации. Как утверждает экс-премьер, мотивация воевать у граждан Украины снизилась, "киевскому режиму потребуется больше людей в заградотряды и для наблюдения за отправленными на фронт "добровольцами". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231011/pushkov-1901906585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, полтавская область, николай азаров (политик), владимир зеленский, вооруженные силы украины