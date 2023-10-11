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Путин подписал указ о продаже экспортерами выручки в валюте - РИА Новости, 11.10.2023
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22:26 11.10.2023 (обновлено: 23:11 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/ukaz-1902138742.html
Путин подписал указ о продаже экспортерами выручки в валюте
Путин подписал указ о продаже экспортерами выручки в валюте - РИА Новости, 11.10.2023
Путин подписал указ о продаже экспортерами выручки в валюте
Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T22:26
2023-10-11T23:11
экономика
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Согласно указу, утверждается перечень таких экспортеров. Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты&quot;, — уточнил он.Песков подчеркнул, что объемы обязательно продаваемой валюты установит правительство. Следить за выполнением этой нормы поручено Федеральной службе по финансовому мониторингу, которая будет назначать своих представителей в компании из перечня. Их полномочия детально прописаны в документе, отметил пресс-секретарь президента.Правительство в течение семи дней должно принять акты, необходимые для реализации указа, а также проинформировать российских экспортеров о попадании в список, заключил Песков.В свою очередь, в кабмине уточнили, что новые меры вводятся на полгода с целью стабилизации курса рубля. Там также подчеркнули, что экспортеры из перечня должны будут предоставлять в Центробанк и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В список вошли 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, а также зернового хозяйства.Документ подписан в соответствии с федеральным законом 4 июня 2018 года № 127 "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".
https://ria.ru/20230928/kontrol-1899266904.html
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин подписал указ о продаже экспортерами выручки в валюте

Путин обязал ряд экспортеров продавать валютную выручку для стабилизации рубля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Согласно указу, утверждается перечень таких экспортеров. Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты", — уточнил он.

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Песков подчеркнул, что объемы обязательно продаваемой валюты установит правительство. Следить за выполнением этой нормы поручено Федеральной службе по финансовому мониторингу, которая будет назначать своих представителей в компании из перечня. Их полномочия детально прописаны в документе, отметил пресс-секретарь президента.
Правительство в течение семи дней должно принять акты, необходимые для реализации указа, а также проинформировать российских экспортеров о попадании в список, заключил Песков.
В свою очередь, в кабмине уточнили, что новые меры вводятся на полгода с целью стабилизации курса рубля. Там также подчеркнули, что экспортеры из перечня должны будут предоставлять в Центробанк и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В список вошли 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, а также зернового хозяйства.
Документ подписан в соответствии с федеральным законом 4 июня 2018 года № 127 "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".
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ЭкономикаРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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