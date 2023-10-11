https://ria.ru/20231011/ugroza-1902099271.html

Санду впервые назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности Молдавии

Санду впервые назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности Молдавии - РИА Новости, 11.10.2023

Санду впервые назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду в интервью газете Financial Times впервые назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности республики. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:10

2023-10-11T18:10

2023-10-11T18:46

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в интервью газете Financial Times впервые назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности республики. "Впервые мы очень ясно и открыто заявляем, что Россия представляет собой самую большую угрозу нашей национальной безопасности. Это также подчеркивает наше стратегическое партнерство со странами ЕС, с США, Великобританией и другими членами НАТО", — сказала она.Ранее сегодня Санду по итогам заседания Высшего совета безопасности заявила об увеличении расходов на оборону Молдавии. Она также добавила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Власти Молдавии в последние месяцы все чаще призывают к выводу российских военных с территории Приднестровья. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы. В контингент входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ) — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию Москвы. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами. Хранилище снарядов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. В январе Санду заявила в интервью изданию Politico, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. При этом она не упомянула конкретно НАТО. Тем не менее ранее Санду неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках индивидуального плана партнерства.

https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900290243.html

https://ria.ru/20230816/moldaviya-1890442848.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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в мире, россия, молдавия, майя санду, нато, евросоюз, сша